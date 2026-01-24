Антон Кутев: 19 април е възможна дата за предсрочни избори

Антон Кутев, близък съратник на бившия президент Румен Радев и говорител на служебните правителства, назначени от него, изрази предположение, че вероятната дата за предсрочни парламентарни избори може да бъде 19 април. Той обясни, че избори на 29 март, както е било предложено от лидера на ПП Асен Василев, са невъзможни поради изискването за два месеца между назначаването на служебния кабинет и провеждането на вота.

- Реклама -

Кутев посочи, че новият президент Илияна Йотова вероятно няма да има време да назначи служебно правителство до 29 януари, като допълни, че тя не е започнала консултации с кандидатите от така наречената „домова книга“. Той добави, че 19 април остава най-вероятната дата за изборите, след като приключат пролетната ваканция и великденските празници.