Лидерът на БСП и на коалиция „БСП-Обединена левица“ Атанас Зафиров изрази категоричната си позиция в подкрепа на Илияна Йотова, която поема функциите на държавен глава. В официална позиция, публикувана в социалната мрежа Фейсбук, вицепремиерът в оставка определи днешния ден като исторически за страната.

Зафиров акцентира върху знаковия момент в политическата история на България, подчертавайки факта, че за първи път жена застава на най-високия държавен пост. Той не скри, че смяната във върха на държавата идва в сложна обстановка.

„От днес България за пръв път в историята си има жена президент. Илияна Йотова поема поста в изключително труден за страната ни момент и към нея са насочени много надежди и очаквания“, заяви Зафиров в своето обръщение.

Председателят на социалистите изрази увереност в качествата на Йотова и способността ѝ да преведе институцията през настоящите трудности. „Нямам никакви съмнения, че тя може да отговори на тях и да се справи с всички предизвикателства, които се появят по пътя ѝ“, допълва той в публикацията си.

Зафиров говори и от името на партийните структури, гарантирайки солидарността на левицата с новия държавен глава. Той бе категоричен в посланието си за единство зад нейната фигура.

„От името на всички членове и симпатизанти на БСП заявявам неизменна подкрепа към Илияна Йотова“, написа лидерът на левицата и завърши обръщението си с пожелание за успех: „На добър час, госпожо президент“.