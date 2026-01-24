„Най-голямата ни задача сега е да запазим единството в партията, да не се отричаме от нашите постижения и да отчетем грешките, така че никога да не ги повтаряме.“ Това основно послание отправи председателят на Националния съвет на БСП и на коалиция „БСП-Обединена левица“ Атанас Зафиров по време на среща с партийни членове и симпатизанти в Търговище.

Лидерът на социалистите изрази благодарност за подкрепата и подчерта своето разбиране за ролята на ръководителя в политическата организация. „Винаги съм се чувствал като пръв сред равни и никога не съм се изживявал като лидер, на каквито сме се нагледали през последните 30 години“, заяви Зафиров пред присъстващите в залата.

По време на дискусията бяха обсъдени както успехите, така и пропуските в работата на партията. Зафиров направи откровен анализ на комуникационната стратегия на левицата. Той посочи, че въпреки положените максимални усилия за диалог с всички партийни структури, комуникационната политика е допуснала слабости.

„Отчитам като грешка комуникационната ни политиката, защото много от нещата, които свършихме, не успяха да стигнат до хората и нашето участие в управлението остана недостатъчно добре обяснено“, призна председателят на БСП.

Като ключови успехи във вътрешнопартиен план Атанас Зафиров изтъкна успешното превеждане на партията през тежка финансова и организационна криза, както и постигнатото обединение на лявото политическо пространство. Според него участието в управлението е било наложителен ход за страната, за да се сложи край на продължителната спирала от предсрочни избори.

Лидерът на „БСП-Обединена левица“ бе категоричен, че престоят във властта не е бил лек, но е донесъл конкретни резултати за обществото. Той изброи ключови моменти, в които социалистите са отстоявали твърда позиция.

„Не казвам, че е било лесно. Поехме управлението в изключително труден момент за държавата. Многократно се наложи да удряме по масата – и за продължаване на швейцарското правило, и за запазването на реакторите на АЕЦ “Белене”, и за неизпращането на български войници в Украйна“, заяви Зафиров.

В коментар относно политическите опоненти, той използва и футболна метафора по повод изказвания на лидера на ГЕРБ. „Репликата на Бойко Борисов, че управлението е било олевяло заради БСП, я приемам като комплимент. Това е като Левски да почервенее заради ЦСКА“, допълни той.

Зафиров акцентира върху факта, че за едногодишния период на това правителство не е бил генериран нито един корупционен скандал – нещо, което по думите му е прецедент в новата история на България.

Поглеждайки към бъдещето на политическата система, Атанас Зафиров прогнозира, че тенденцията в България, подобно на тази в Европа, върви към невъзможност за съставяне на еднопартийно управление. Той изрази мнение, че страната ще продължи да се управлява от коалиции, тъй като дори новите политически проекти не биха могли да съберат над 50% от гласовете на избирателите.

„Партиите трябва да покажат национално отговорно поведение и способност да правят разумни компромиси. Всичко останало е път към нищото“, заключи лидерът на социалистите.