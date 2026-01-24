НА ЖИВО
          Аугсбург нанесе първа загуба на Байерн за сезона

          Аугсбург хвърли бомбата, обърна шампиона на Германия

          24 януари 2026 | 20:13
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Байерн Мюнхен допусна първата си загуба за сезона в Бундеслигата, след като отстъпи с 1:2 на Аугсбург в баварското дерби от 19-ия кръг. Срещата се игра на „Алианц Арена“ и завърши със сензационен обрат в полза на гостите.

          Шампионите започнаха по-активно и логично поведоха в резултата в 23-ата минута. Хироки Ито се извиси в наказателното поле и с точен удар с глава откри за „баварците“, давайки преднина на домакините.

          След почивката Байерн контролираше играта, но Аугсбург постепенно изнесе действията по-напред. В 73-ата минута Артур Шавеш възстанови равенството, възползвайки се от колебание в защитата на домакините и върна интригата в двубоя.

          Истинският шок за публиката на „Алианц Арена“ дойде в 81-ата минута. Хан-Ноа Масенго завърши бърза атака на гостите и реализира второ попадение, с което оформи пълния обрат и подпечата една от изненадите на кръга.

          Въпреки поражението Байерн Мюнхен остава лидер в класирането с 50 точки. Аугсбург пък се изкачи до 13-ата позиция с актив от 19 пункта и си тръгна с историческа победа от Мюнхен.

