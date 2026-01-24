Николай Попов, бащата на трагично загиналата 12-годишна Сияна, обяви началото на ново гражданско обединение. В ефира на БНТ той потвърди, че формацията вече е в процес на изграждане и около него са се събрали „изключителни експерти“. Основната цел на инициативата не е самоцелно участие във властта, а оказване на реален граждански натиск за промяна на политическия модел.

Попов уточни, че окончателното решение дали движението ще се регистрира за участие в предстоящите парламентарни избори ще бъде взето от хората, които го подкрепят. Той обаче изрази увереност в успеха на подобно начинание. „Ако това стане, със сигурност влизаме в НС – независимо как ще се гласува: с машини, на хартия…“, категоричен бе той.

Основната теза на почернения баща е, че влизането в политиката не трябва да променя фокуса на гражданската активност. Неговото желание е да влияе върху законодателните процеси чрез инструментите на гражданска организация, а не като стандартна партия. „Има нужда от смяна на системата, а не от смяна на лицата“, подчерта Попов, аргументирайки необходимостта от дълбоки реформи.

Паралелно с обществената си дейност, Николай Попов продължава тежката съдебна битка за справедливост. До момента са преминали около 6-7 заседания по делото за смъртта на дъщеря му, но според него „все още сме далеч от присъда“. Той настоява за структурни промени в съдебната власт, включително създаването на специализирани отделения в прокуратурата и съда, които да се занимават конкретно с тежките пътни инциденти.

Попов разкри, че е подложен на натиск чрез така наречените дела „бухалки“. Той посочи, че срещу него е заведено дело от бивш служител на АПИ в Плевен, която е била уволнена след катастрофата заради пропуски в поддръжката на пътя. Според него съдебната система е пробита от манипулации. „Има 500 дела за убити на пътя и още няколко хиляди дела за ранени, а едни ‘експерти’ манипулират цялата съдебна система“, заяви той, допълвайки, че всички доказателства по неговия случай сочат вината на шофьора.

В своята декларация с искания Попов настоява за спешна среща с парламентарно представените партии. Приоритетите му включват мащабна съдебна реформа, избор на нов Висш съдебен съвет (ВСС), както и легитимни ръководители на Върховния касационен съд и прокуратурата. Той определи сегашната система като „извратена“, която ражда „извратени решения“.

По отношение на политическата обстановка в страната, Николай Попов направи прогноза за бъдещето на политическия терен. Според него, дори с активизирането на Румен Радев, държавният глава няма да успее да вкара повече от 90 депутати в следващото Народно събрание. Попов смята, че няма да се появи поредният „месия“, а по-скоро ще се търси коалиционен формат между „трима генерали“ – визирайки Румен Радев, Бойко Борисов и Атанас Атанасов.