Борусия Дортмунд постигна важна победа с 3:0 като гост на Унион Берлин в мач от 19-ия кръг на Бундеслигата! Головете за “жълто-черните” вкараха Емре Джан от дузпа, Нико Шлотербек и Максимилиан Байер, като по този начин отборът на Нико Ковач събра 42 точки на второто място и се приближи на 8 от лидера Байерн, който по-рано през деня загуби домакинството си на Аугсбург. Унион Берлин пък остава с 24 точки на 9-ата позиция.

- Реклама -

Срещата на “Стадиона при Старото лесничейство” започна с шанс за домакините, които в 6-ата минута изпълниха пряк свободен удар. Топката стигна до Андрей Илич и той стреля, но Грегор Кобел спаси фантастично.

При ответната атака вратарят на Унион – Фредерик Рьонов, фаулира Серу Гираси и съдията посочи бялата точка – дузпа за Борусия Дортмунд! Зад топката застана Емре Джан, който в 10-ата минута вкара с безкомпромисен изстрел от бялата точка, разписвайки се от дузпа във втори пореден кръг!

В 19-ата минута Джоб Белингам овладя топката в наказателното поле, но ударът му бе блокиран.

Десет минути след това Кобел спаси по прекрасен начин изстрел с глава на Диого Лейте.

В края на първата част Фабио Силва получи възможност за изстрел, но той бе блокиран.

Натискът на “жълто-черните” продължи и след почивката, като в 53-ата минута Рьонов се намеси добре при изстрел от границата на наказателното поле на Белингам и извади топката в ъглов удар.

При корнера Юлиан Риерсон центрира отдясно на вратата на берлинчани и намери Нико Шлотербек на далечната греда, където защитникът се извиси и вкара за 2:0 в полза на BVB!

Това не беше всичко в Източен Берлин и в 84-ата минута вестфалци реализираха трето попадение. Белингам намери Максимилиан Байер, който с красив диагонален ъгъл прати топката в долния десен ъгъл, оформяйки крайното 3:0!