      събота, 24.01.26
          Борусия Дортмунд постигна важна победа

          Головете за “жълто-черните” вкараха Емре Джан от дузпа, Нико Шлотербек и Максимилиан Байер

          24 януари 2026 | 21:41 110
          Станимир Бакалов
          Борусия Дортмунд постигна важна победа с 3:0 като гост на Унион Берлин в мач от 19-ия кръг на Бундеслигата! Головете за “жълто-черните” вкараха Емре Джан от дузпа, Нико Шлотербек и Максимилиан Байер, като по този начин отборът на Нико Ковач събра 42 точки на второто място и се приближи на 8 от лидера Байерн, който по-рано през деня загуби домакинството си на Аугсбург. Унион Берлин пък остава с 24 точки на 9-ата позиция.

          Срещата на “Стадиона при Старото лесничейство” започна с шанс за домакините, които в 6-ата минута изпълниха пряк свободен удар. Топката стигна до Андрей Илич и той стреля, но Грегор Кобел спаси фантастично.  

          При ответната атака вратарят на Унион – Фредерик Рьонов, фаулира Серу Гираси и съдията посочи бялата точка – дузпа за Борусия Дортмунд! Зад топката застана Емре Джан, който в 10-ата минута вкара с безкомпромисен изстрел от бялата точка, разписвайки се от дузпа във втори пореден кръг! 

          В 19-ата минута Джоб Белингам овладя топката в наказателното поле, но ударът му бе блокиран.  

          Десет минути след това Кобел спаси по прекрасен начин изстрел с глава на Диого Лейте.  

          В края на първата част Фабио Силва получи възможност за изстрел, но той бе блокиран.  

          Натискът на “жълто-черните” продължи и след почивката, като в 53-ата минута Рьонов се намеси добре при изстрел от границата на наказателното поле на Белингам и извади топката в ъглов удар.  

          При корнера Юлиан Риерсон центрира отдясно на вратата на берлинчани и намери Нико Шлотербек на далечната греда, където защитникът се извиси и вкара за 2:0 в полза на BVB! 

          Това не беше всичко в Източен Берлин и в 84-ата минута вестфалци реализираха трето попадение. Белингам намери Максимилиан Байер, който с красив диагонален ъгъл прати топката в долния десен ъгъл, оформяйки крайното 3:0!

