      събота, 24.01.26
          Бразилски отбори следят Майкон

          Три елитни клуба обмислят оферти

          24 януари 2026 | 10:08 100
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Три елитни бразилски клуба проявяват интерес към един от най-важните играчи на Левски. Коринтианс, Коритиба и Ремо обмислят оферти за левия бек Майкон, твърди изданието „Палко де Еспорте“.

          25-годишният бразилец е един от най-постоянните играчи на „сините“ от началото на сезона. За 26 мача във всички турнири има четири гола и пет асистенции. В родината му дори заговориха, че е сред потенциалните възможности за избор пред селекционера на националния отбор Карло Анчелоти.

          Коринтианс опитва през 2026 г. да подобри представянето си от миналия сезон, когато завърши на 13-о място. Начело на отбора е бившият национален треньор на „селесао“ Доривал Жуниор. Коритиба и Ремо са нови членове на бразилския елит. През миналия сезон те завършиха съответно първи и четвърти в Серия „Б“.

