„Букет“ от наркотици открит в апартамент в Слънчев бряг

Слънчев бряг, Бургас – В апартамент в Слънчев бряг бяха открити различни видове наркотици, съобщиха от ОД МВР Бургас. Задържана е 23-годишна бургазлийка.

При полицейската акция, проведена вчера, служителите на реда са намерили около 250 грама съцветия марихуана, 15 грама метамфетамин, 5 грама кокаин и плик с 15 таблетки екстази с формата на бухал.

Жената е задържана за срок от 24 часа. По случая е образувано бързо производство.

От полицията уточняват, че разследването продължава и се изясняват източниците на наркотичните вещества, както и дали задържаната е действала самостоятелно или е част от по-широка мрежа.

Това е поредният случай на открити наркотици в курортния комплекс, като действията на органите на реда са част от продължаващите мерки за предотвратяване на разпространението на дрога в района.