НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 24.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Чейндж бюрата вече не могат да обменят левове за евро

          24 януари 2026 | 13:09 632
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          От 1 януари 2026 г., когато официалната валута в България стана еврото, чейндж бюрата вече нямат право да обменят левове за евро. Това става ясно от изменения в наредбата, която регулира дейността им, публикувана в „Държавен вестник“ миналата седмица.

          - Реклама -

          Според представители на бранша забраната не е била предварително обсъдена с тях и за новите правила те разбрали едва след 13 януари, когато наредбата е обнародвана, съобщи NOVA.

          От Министерството на финансите уточняват, че до края на януари левът все още е в обращение и обменните бюра могат да заменят левове за други валути, като американски долари или турски лири, но не и за евро. След 1 февруари приемането на левове изобщо ще бъде забранено.

          „Законът за въвеждане на еврото задължава банките и пощите да обменят левовете по фиксирания курс, без такси, за период от шест месеца. За чейндж бюрата обаче такова изискване не е предвидено“, посочват от финансовото ведомство.

          Чейндж бюрата ще могат да продължат да работят с останалите валути и с еврото, но не и с лев. Освен това за тях не важи фиксираният курс на еврото към другите валути, публикуван от БНБ. Тарифите им могат да се отклоняват до 5% от официалните фиксинги.

          Промяната поставя нови изисквания пред обменните пунктове и принуждава клиентите да се ориентират към банки и пощи, ако желаят да заменят останали левове за евро.

          От 1 януари 2026 г., когато официалната валута в България стана еврото, чейндж бюрата вече нямат право да обменят левове за евро. Това става ясно от изменения в наредбата, която регулира дейността им, публикувана в „Държавен вестник“ миналата седмица.

          - Реклама -

          Според представители на бранша забраната не е била предварително обсъдена с тях и за новите правила те разбрали едва след 13 януари, когато наредбата е обнародвана, съобщи NOVA.

          От Министерството на финансите уточняват, че до края на януари левът все още е в обращение и обменните бюра могат да заменят левове за други валути, като американски долари или турски лири, но не и за евро. След 1 февруари приемането на левове изобщо ще бъде забранено.

          „Законът за въвеждане на еврото задължава банките и пощите да обменят левовете по фиксирания курс, без такси, за период от шест месеца. За чейндж бюрата обаче такова изискване не е предвидено“, посочват от финансовото ведомство.

          Чейндж бюрата ще могат да продължат да работят с останалите валути и с еврото, но не и с лев. Освен това за тях не важи фиксираният курс на еврото към другите валути, публикуван от БНБ. Тарифите им могат да се отклоняват до 5% от официалните фиксинги.

          Промяната поставя нови изисквания пред обменните пунктове и принуждава клиентите да се ориентират към банки и пощи, ако желаят да заменят останали левове за евро.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Инциденти

          Младо фламинго е спасено край Бургас

          Пламена Ганева -
          Сигнал за птицата, застанала на пътното платно край Атанасовското езеро, е подаден вчера от съвестен гражданин. Според специалистите от РИОСВ – Бургас, младото фламинго...
          Политика

          Първите ходове на Илияна Йотова като шести президент на България

          Георги Петров -
          Илияна Йотова официално встъпи в правомощията си като шестия държавен глава на България. С поемането на поста, пред нея незабавно се откриват отговорни конституционни...
          Война

          Готова ли е Европа за война и каква е ролята на България в НАТО?

          Георги Петров -
          Европа е изправена пред изпитания в сферата на сигурността, каквито не са познати от десетилетия. Нападения, дронове и териториални претенции преначертават геополитическата карта и...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions