Чейндж бюрата вече не могат да обменят левове за евро

От 1 януари 2026 г., когато официалната валута в България стана еврото, чейндж бюрата вече нямат право да обменят левове за евро. Това става ясно от изменения в наредбата, която регулира дейността им, публикувана в „Държавен вестник“ миналата седмица.

- Реклама -

Според представители на бранша забраната не е била предварително обсъдена с тях и за новите правила те разбрали едва след 13 януари, когато наредбата е обнародвана, съобщи NOVA.

От Министерството на финансите уточняват, че до края на януари левът все още е в обращение и обменните бюра могат да заменят левове за други валути, като американски долари или турски лири, но не и за евро. След 1 февруари приемането на левове изобщо ще бъде забранено.

„Законът за въвеждане на еврото задължава банките и пощите да обменят левовете по фиксирания курс, без такси, за период от шест месеца. За чейндж бюрата обаче такова изискване не е предвидено“, посочват от финансовото ведомство.

Чейндж бюрата ще могат да продължат да работят с останалите валути и с еврото, но не и с лев. Освен това за тях не важи фиксираният курс на еврото към другите валути, публикуван от БНБ. Тарифите им могат да се отклоняват до 5% от официалните фиксинги.

Промяната поставя нови изисквания пред обменните пунктове и принуждава клиентите да се ориентират към банки и пощи, ако желаят да заменят останали левове за евро.