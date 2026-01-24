НА ЖИВО
          ЦСКА се прибра след лагера в Турция

          След седмица отборът на Христо Янев ще приключи зимната си подготовка с проверка срещу Дунав (Русе)

          24 януари 2026 | 21:29
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          ЦСКА се прибра в България след двуседмичния лагер, който проведе в Анталия. В югоизточната ни съседка „армейците“ изиграха четири контроли, в които записаха една победа, едно равенство и две загуби.

          След седмица отборът на Христо Янев ще приключи зимната си подготовка с проверка срещу Дунав (Русе). В първия пролетен кръг софиянци посрещат Арда на Националния стадион „Васил Левски“.

