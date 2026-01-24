НА ЖИВО
      събота, 24.01.26
          Една година пробация и общественополезен труд за 16-годишния, убил коте в Севлиево

          24 януари 2026 | 14:26 200
          Снимка: БГНЕС
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Районният съд в Севлиево постанови присъда за 16-годишния младеж, обвинен в проява на крайна жестокост към животно. Непълнолетният извършител получи наказание „пробация“ след случай, който предизвика широк обществен отзвук и възмущение в социалните мрежи.

          Съдебният състав одобри постигнатото споразумение, според което младежът ще трябва да изпълнява пробационни мерки за срок от една година. Наказанието включва задължителни периодични срещи с пробационен служител, както и полагането на 100 часа безвъзмезден труд в полза на обществото, който също трябва да бъде отработен в рамките на едногодишния срок. Допълнително, осъденият е задължен да заплати направените разноски по делото, възлизащи на сумата от 965 евро.

          Престъплението бе извършено през август 2025 г. на публично място в Севлиево, пред погледите на двама други непълнолетни свидетели. Случаят стана достояние на органите на реда, след като в интернет пространството бе разпространен видеоклип, заснел как извършителят удря със сила в пътната настилка тримесечно коте, причинявайки смъртта му.

          Видеото предизвика вълна от сигнали до прокуратурата, което доведе до бързото разкриване на извършителя. Пет месеца след инцидента, съдебната процедура приключи окончателно с наложеното наказание.

