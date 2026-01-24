НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 24.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Европейският съюз спешно изпраща нова пратка аварийни генератори в Украйна

          24 януари 2026 | 09:25 330
          Снимка: en.apa.az
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Европейската комисия обяви, че ще изпрати нова пратка от 447 аварийни генератора на стойност 3,7 милиона евро в Украйна. Тази помощ е част от усилията на ЕС да помогне на Украйна да се справи с последствията от руските въздушни удари по енергийната инфраструктура на страната.

          - Реклама -

          По информация на Делегацията на ЕС в Украйна, повече от един милион украинци са останали без електричество, вода и отопление заради разрушената енергийна мрежа и низките температури. Продължаващите атаки на Русия са част от стратегията да се лиши цивилното население от основни услуги като топлина и светлина, особено през суровата зима. Тези удари обаче не успяват да сломят духа на украинския народ, заявяват от ЕС, като добавят, че Европа отговаря на тези действия с конкретни действия, а не с празни думи.

          „Нова пратка генератори вече е на път, допълвайки над 9500 генератора, предоставени от ЕС, които вече осигуряват електричество на различни региони на Украйна“, коментира комисарят на ЕС по въпросите на готовността, управлението на кризи и равенството Ая Лабиб.

          От началото на руската инвазия Европейската комисия е отпуснала над 1,2 милиарда евро хуманитарна помощ за защита на цивилното население в Украйна. Освен генератори, доставени са над 160 000 тона хуманитарна помощ, включваща твърди горивни материали, отоплителни уреди и аварийни отоплителни пунктове.

          ЕС също така е осигурил на Украйна значителна помощ за енергийна сигурност, включително най-малко 3 милиарда евро. Преди настъпването на зимата Комисията е мобилизирала 927 милиона евро за спешни покупки на газ за Украйна, а капацитетът на ЕС за износ на електрическа енергия за страната е на максимално ниво.

          Тази нова пратка е част от усилията на Европейския съюз да помогне на Украйна да се справи с разрушителните ефекти от войната и да осигури надеждни източници на енергия за населението, което продължава да страда от атаките.

          Европейската комисия обяви, че ще изпрати нова пратка от 447 аварийни генератора на стойност 3,7 милиона евро в Украйна. Тази помощ е част от усилията на ЕС да помогне на Украйна да се справи с последствията от руските въздушни удари по енергийната инфраструктура на страната.

          - Реклама -

          По информация на Делегацията на ЕС в Украйна, повече от един милион украинци са останали без електричество, вода и отопление заради разрушената енергийна мрежа и низките температури. Продължаващите атаки на Русия са част от стратегията да се лиши цивилното население от основни услуги като топлина и светлина, особено през суровата зима. Тези удари обаче не успяват да сломят духа на украинския народ, заявяват от ЕС, като добавят, че Европа отговаря на тези действия с конкретни действия, а не с празни думи.

          „Нова пратка генератори вече е на път, допълвайки над 9500 генератора, предоставени от ЕС, които вече осигуряват електричество на различни региони на Украйна“, коментира комисарят на ЕС по въпросите на готовността, управлението на кризи и равенството Ая Лабиб.

          От началото на руската инвазия Европейската комисия е отпуснала над 1,2 милиарда евро хуманитарна помощ за защита на цивилното население в Украйна. Освен генератори, доставени са над 160 000 тона хуманитарна помощ, включваща твърди горивни материали, отоплителни уреди и аварийни отоплителни пунктове.

          ЕС също така е осигурил на Украйна значителна помощ за енергийна сигурност, включително най-малко 3 милиарда евро. Преди настъпването на зимата Комисията е мобилизирала 927 милиона евро за спешни покупки на газ за Украйна, а капацитетът на ЕС за износ на електрическа енергия за страната е на максимално ниво.

          Тази нова пратка е част от усилията на Европейския съюз да помогне на Украйна да се справи с разрушителните ефекти от войната и да осигури надеждни източници на енергия за населението, което продължава да страда от атаките.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Мицотакис пред Euronews: Европа не може да се присъедини към „Съвета за мир“ на Тръмп

          Георги Петров -
          Гръцкият министър-председател Кириакос Мицотакис изрази ясна позиция относно новата геополитическа инициатива на американския президент Доналд Тръмп, заявявайки, че европейските страни масово ще останат извън...
          Политика

          В Гренландия чакат да разберат какво ще се случи с тях

          Пламена Ганева -
          Споразумението, за което намекна американският президент Доналд Тръмп, предизвика сериозно вълнение в Дания и Гренландия. Въпреки оптимистичните изказвания на Тръмп, който уверява, че „те...
          Общество

          Три часа на ден в задръствания: Пловдив на 16-о място в Европа по натоварен трафик

          Пламена Ганева -
          Пловдив остава един от градовете с най-натоварен трафик в Европа. Според последните измервания на холандска компания за транспортен и навигационен софтуер, пловдивчани прекарват средно...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions