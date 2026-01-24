Европейският съюз спешно изпраща нова пратка аварийни генератори в Украйна

Европейската комисия обяви, че ще изпрати нова пратка от 447 аварийни генератора на стойност 3,7 милиона евро в Украйна. Тази помощ е част от усилията на ЕС да помогне на Украйна да се справи с последствията от руските въздушни удари по енергийната инфраструктура на страната.

- Реклама -

По информация на Делегацията на ЕС в Украйна, повече от един милион украинци са останали без електричество, вода и отопление заради разрушената енергийна мрежа и низките температури. Продължаващите атаки на Русия са част от стратегията да се лиши цивилното население от основни услуги като топлина и светлина, особено през суровата зима. Тези удари обаче не успяват да сломят духа на украинския народ, заявяват от ЕС, като добавят, че Европа отговаря на тези действия с конкретни действия, а не с празни думи.

„Нова пратка генератори вече е на път, допълвайки над 9500 генератора, предоставени от ЕС, които вече осигуряват електричество на различни региони на Украйна“, коментира комисарят на ЕС по въпросите на готовността, управлението на кризи и равенството Ая Лабиб.

От началото на руската инвазия Европейската комисия е отпуснала над 1,2 милиарда евро хуманитарна помощ за защита на цивилното население в Украйна. Освен генератори, доставени са над 160 000 тона хуманитарна помощ, включваща твърди горивни материали, отоплителни уреди и аварийни отоплителни пунктове.

ЕС също така е осигурил на Украйна значителна помощ за енергийна сигурност, включително най-малко 3 милиарда евро. Преди настъпването на зимата Комисията е мобилизирала 927 милиона евро за спешни покупки на газ за Украйна, а капацитетът на ЕС за износ на електрическа енергия за страната е на максимално ниво.

Тази нова пратка е част от усилията на Европейския съюз да помогне на Украйна да се справи с разрушителните ефекти от войната и да осигури надеждни източници на енергия за населението, което продължава да страда от атаките.