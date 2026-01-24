Филипов чака „Извинявай, сгрешихме!“ от Левски

Собственикът на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов се появи първи на днешната тренировка на отбора в Анталия дори преди автобуса с футболистите. След това той поздрави всеки един треньор, играч и служетел поотделно.

“Трябва да покажем уважение към момчетата в отбора. Все пак искаме да оставят сърцата си във Ботев (Пловдив) и на терена. Нормално е да им покажем уважението, което заслужават”, започна Филипов, след което обясни финансовото състояние на “канарчетата”.

„Факт е, че вдигнахме всички забрани във ФИФА. Факт е, че 10 дни по-рано момчетата си получават заплатите. Това говори за финансовото състояние на клуба. Той е финансово стабилен. Имаме все още задължения, които изплащаме, тъй като сме ги разсрочили. Всичко върви по план. Надяваме се Ботев, в рамките на 8-9 месеца, да има нула задължения и да вървим нагоре. Това е относно финансовото състояние.

Относно лагера – настроението е перфектно, времето изненада почти всички отбори в Белек и Лара. Доста дъждове. Треньорът дойде и вика: “май, май е по-добре да се прибираме в България”. Надяваме се тези дъждове да спрат, за да се проведе нормален тренировъчен процес и подготовка. Днес имаме контрола, надяваме се на хубаво време. Общо взето засега е това”, разясни собственикът на пловдивчани, след което засегна и темата за селекцията.

“Нямаме никакви запитвания за други футболисти, засега. Не искаме да продаваме. Доколкото знам, треньорите гледат още един състезател по крилото. Който е поискал треньорът и това, което е одобрил, сме реагирали и вече е в състава.”

За напускането на трима основни футболисти

“Око-Флекс – скандалният трансфер, е вече заменен. Имаме две попълнения – Педро и съответно Емерсон Родригес, когото взехме под наем от Лудогорец за 6 месеца, за да има време треньорът да си огледа футболисти и лятото да си вземе стабилно крило.

Относно Оджо – можехме да го задържим, но едва ли не на сила, тъй като категорично искаше да замине в Полша. Агентите му бяха напълнили главата с глупости. Няколко пъти разговаря със спортния директор и треньора да го пуснем. Все пак направихме добра сделка за Ботев. Освен сумата осигурихме и 20% от следващ трансфер. Той е 19-годишен играч, който всички знаем, че се развива добре и мисля, че ще влязат доста добри пари в клуба.

Андрей Йорданов – момчето винаги е бил в ЦСКА. Идеята му е била в ЦСКА. Той беше разтрогнал договора с Ботев след руснаците и за да подпише нов, искаше тази клауза, а ние нямахме избор.

Заварихме отбора с четири играча и ние, щем-не щем, трябваше да подпишем, за да имаме футболисти за първенството. Знаем, че момчето от край време искаше в ЦСКА и нямаше как да го спрем. Можехме да го държим до 20-и, но защо да го държим до 20-и и тогава да се плати откупна клауза? Пуснахме го да си тренира в ЦСКА. Имаме достоен заместник на Андрей в лицето на Браян Хейн, така че нямаме проблем.”

Много хора се питат защо нямаше драма с Андрей Йорданов, а с Око-Флекс имаше? Каква е разликата?

“Разликата е, че директорът на ЦСКА ми звънна и ме попита дали може да стартираме преговори с Андрей Йорданов относно личните му условия, тъй като знаели, че има откупна клауза. Абсолютно коректно. Казах му: “да, стартирайте. Какво е вашето желание, кога искате да го вземете?”. Човекът ме попита: “ако се разберем с него, има ли възможност да го вземем да си прави подготовката с нас?”. Казах му да разговарят с него и да ми се обадят. След един час ми звънна, че са се разбрали с Андрей и помоли да го пуснем да тренира с тях.

Отговорих, че и аз ще помоля нещо. Тъй като е с откупна клауза от само 100 000 евро, ако има възможност да запазим 10% от следващ трансфер, защото целия сезон му осигурихме титулярно място. Директорът попита собственика и след 5 минути ми върна “окей”. Постъпиха абсолютно коректно и нормално. Видяха и от нас коректно отношение.

Докато никой никога от Левски не е звънял да пита за Око-Флекс. Имахме един разговор с Бандаловски, който не е агент, а е с някакво пълномощно към холандската агенция, която представлява Око-Флекс. С Бандаловски разговаряхме за Лудогорец. Той също разговаряше с г-н Караманджуков. Караманджуков беше при мен в офиса на Ботев преди да стане това с Око-Флекс, за да разговаряме наново. Говори и с треньора, поиска позволение да водят преговори за личните условия на Око-Флекс. Разреших му да си водят разговори и оттам нататък се случи това.”

Защо самият футболист си промени решението?

“Нямам представа. Там, може би, баща му влияе. Доколкото разбрах, две седмици баща му си е разговарял с Левски. От Левски са се свързали с него. Предполагам, че е най-вероятно чрез Бандаловски, защото основно той играеше в сагата “Око-Флекс”. Доколкото разбрах, той е разговарял с Градев – тези съвети на Левски да отмъкнат играча и че не можем да направим нищо. Но ще видим. Проблемът вече е във ФИФА и тя ще реши. Лошо е, че срокът, в който ще се произнесе, е 5-7 месеца. Ще изчакаме.”

Защо се стига два български клуба да се съдят във ФИФА?

“Ние в момента жалим прекратяването договора на Око-Флекс. Не жалим срещу Левски. Око-Флекс едностранно прекратява договора. Откупната клауза, както е записана в нашия договор, не дава право на играча едностранно да прекрати договора. Левски какво прави – кара Око да прекрати договора си с Ботев и те да сключат договор с него като свободен агент. Разбирате ли по какъв път тръгват? Едностранното прекратяване не може да се случи по начина, по който е записана откупната му клауза. Четохме над 20 решения за същия казус и те са в полза на клубовете.

Левски ги привличаме като солидарни. Левски го е мотивирал за това нещо. Носят солидарна отговорност.”

Какво очаква Ботев от решението на ФИФА?

“Очаквам най-малкото сериозни компенсации, тъй като имаме пропуснати ползи от трансфера в Лудогорец. Съответно и заплатите, които остават на Око-Флекс е нормално да се присъждат от ФИФА. Очаквам на футболиста да му спрат спортните права от 4 до 6 месеца. И Левски, който носи солидарна отговорност за парите, най-вероятно ще бъде наказан за трансферен прозорец. Не знаем какво ще се случи, ако Око-Флекс играе в официални срещи. Вече ФИФА какво ще реши, тъй като тогава ще имаме неправомерно картотекиране на играч.

Око-Флекс до ден днешен е футболист на Ботев (Пловдив) – плащаме му осигуровки, заплатата му се депозира в специална сметка. Той не е с прекратен договор. Не знам как ще го картотекира Левски. Защото Око, все още, е футболист на Ботев.

В момента му плащам заплата и осигуровки.”

Какво казва БФС?

“БФС каза, че договорът на Око-Флекс бил прекратен. Но БФС няма право да се произнася по такъв казус. Той има международен елемент. Единствено ФИФА може да се произнесе.”

Няма ли начин Ботев и Левски да се договорят, ако “сините” решат да потърсят Илиян Филипов?

“До ден днешен никой от Левски не се е свързал с мен. Ако някой се отнесе брутално с вас, ще го потърсите ли вие? Най-малкото е някой да каже “извинявай, сгрешихме, нека намерим решение”. До ден днешен никой не го е направил това нещо. Извинявайте, но Ботев (Пловдив) е институция. Аз съм длъжен да защитя името на Ботев. Ще го направя каквото и да ми струва това.”

За слуховете в Пловдив, че това е сага, за която Ботев и Левски са се разбрали

“Болни мозъци. Не може ти да мразиш другия отбор повече, отколкото да обичаш собствения си. Това е Локо (Пловдив). Те мразят повече Ботев, отколкото да обичат Локомотив. Това им е проблемът на тях. Да си говорят, каквото искат.”

Предстои двубой за Купата между двата отбора

“Надяваме се първо да се изиграе срещата без никакви ексцесии и по-добрият отбор да победи. Това искаме – да се получи празник за града и да няма повече ексцесии. Дербито винаги е било един празник на град Пловдив.”

Може ли да седнат заедно на трибуните със собственика на Локомотив Христо Крушарски и да дадат пример на останалите, че футболът не е война?

“Няма как с човек, който те е псувал, да седнеш с него заедно и да разговаряш. Имам си мнение за г-н Крушарски, да е жив и здрав, уважавам това в него, че дава пари за футбола. Но нямаме обща приказка, няма как да стане.”

Какво очаква от пролетния полусезон и какви са целите на Ботев?

“Целите са да останем в efbet Лига и догодина да градим отбор. В момента имаме шанс да влезем от 4-то до 8-мо място. Ще се борим и това сме си поставили като цел. Мися, че ще има още две дербита ако влезем във втората четворка, което пак е добре. След това да се борим евентуално за бараж. Това е максимум. Съответно и Купата. Тя е най-прекият път към Европа.”

Защо критикува съдийството в България чрез толкова много постове? Има ли ефект?

“Не, ефект няма. Прекалено много грешки се случват в една посока. Всички го виждате. Искам да кажа едно нещо: според мен, затова хората се отблъснаха от българския футбол, тъй като виждат, че много пъти играта не се решава от футбола на терена, а от съдии. Това отблъсква хората, стадионите се празнят и интересът взе да пада. Не мога да мълча. Когато видя несправедливост, излизам и си я казвам. Колкото и да ме упрекват, не мога да мълча. Такъв съм си по принцип.”