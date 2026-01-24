Промените в изборните правила и въвеждането на нови технологии в последния момент създават риск за доверието в изборния процес. Тази теза защити депутатът от „БСП – Обединена левица“ Габриел Вълков, коментирайки напрежението в пленарната зала около промените в Изборния кодекс. Според него не е допустимо ключови изменения, като въвеждането на сканиращи устройства, да се правят без необходимото технологично време за тестване.

Вълков беше категоричен, че левицата не е против модернизацията по принцип, но възразява срещу начина на въвеждане. „В 12 без 5 не може да променяш кардинално Изборния кодекс и да очакваш доверие в изборите. Ние не сме против системата със сканиращите устройства – трябва да бъде тествана, проверена, показвана по телевизиите. Имам недоверие как се случват нещата – на коляно, в последния момент“, коментира народният представител.

Заради тези опасения социалистите са предприели парламентарен ход за бламиране на заседанието чрез липса на кворум. Вълков обясни конкретната ситуация пред бТВ: „Затова Мая Димитрова предложи отлагане на скенерите и да влязат от 1 януари 2027 г. След като предложението беше отхвърлено, ние решихме да не се регистрираме в зала, за да няма кворум. Няма да се случи по този начин и ще продължим да не се регистрираме“.

По отношение на технологията на гласуване, коалицията застъпва позицията за смесен подход, който да гарантира конституционните права на всички групи избиратели. Според Вълков е нужно да се балансира между доверието в технологиите и навиците на по-възрастното поколение.

„Коалицията държи хората да имат право на избор: Има възрастни хора, които се притесняват от машините, има и млади, които искат само с машини. Затова е справедливо да има и хартия, и машини“, подчерта той.

Депутатът изрази и критика към сегашното състояние на машинния вот, като посочи необходимостта от по-висока степен на защита и контрол. „За да върнем доверието в машините – защото се превърнаха в принтери, ние искаме да имаме по-добра защита. От една страна, хората броят отрязъците, а от друга – машината пуска протокол. ГЕРБ, ДПС и ИТН вървят към машината“, заяви Вълков.

Освен техническите въпроси, Габриел Вълков очерта и визията за бъдещите политически партньорства на левицата. Той направи ключова прогноза за ролята на държавния глава в бъдещия политически живот на страната, виждайки естествен съюз между социалистите и президента.

„Депутатът вижда Румен Радев като потенциален партньор в следващия парламент: Сигурни сме, че той ще влезе в следващото НС. Нашите симпатизанти ни казват, че ако се смени ръководството на партията, ще гласуват за БСП. Те искат партията да върви ръка за ръка с Румен Радев“, сподели Вълков нагласите сред електората.

В анализа си за текущата политическа ситуация той отбеляза като сериозен проблем подкрепата на „ДПС – Ново начало“ за управляващото мнозинство, която според него е заменила АПС (Алианс за права и свободи). Вълков, който има номинации за председател на БСП и заяви, че ги приема, постави и ясна разделителна линия за бъдещи коалиции.

„Повече БСП в правителство с ГЕРБ и ДПС не може да влиза“, категоричен бе той, затваряйки вратата за съвместно управление с тези политически сили.