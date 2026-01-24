Съпредседателят на „Продължаваме Промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) ген. Атанас Атанасов отправи остри критики към държавния глава и служебната власт в ефира на БНТ. Той изрази категорична позиция относно политическото бъдеще на страната и възможностите за партньорство, като напълно изключи взаимодействие с президента Румен Радев.

- Реклама -

По думите на Атанасов, опитите държавният глава да бъде лансиран като нова политическа алтернатива са несъстоятелни. Той припомни дългогодишното присъствие на президента във властта и постоянното му противопоставяне на изпълнителната власт.

„Виждам пропагандата как работи. „Новото лице” – кое му е новото? Румен Радев е 10 години в политиката. Винаги играе опозиция на всяко правителство“, коментира ген. Атанасов.

Политикът подчерта, че коалицията ПП-ДБ няма допирни точки с президента, виждайки зад него интересите на бившите структури. „Категорично смятам, на база цялата биография на Радев, че няма никакви условия нашата коалиция да си сътрудничи с него. Цялата стара и някои части от новата червена номенклатура се е строила зад него. Ние сме тежки опоненти с него“, заяви той.

Сериозен акцент в изказването бе поставен върху международния авторитет на държавния глава. Според Атанасов, президентът се намира в тежка външнополитическа изолация от страна на стратегическите партньори на България.

„Някой да си спомня Радев да е приеман в Германия, Франция, Италия, Великобритания, Испания? Цяла Западна Европа му няма доверие“, допълни съпредседателят на ПП-ДБ.

Ген. Атанасов коментира и актуалната тема с участието на български представители в инициативата „Борд за мир“ на Доналд Тръмп. Той определи действията на отиващата си власт като прибързани и неадекватни на дипломатическата тежест на страната.

„Пълна излагация. Може ли правителство в оставка, премиер, на който му остават два дена да бъде премиер, по бързата писта да иде там и да се снима с Тръмп? Само две държави от ЕС – България и Унгария, отидоха да се снимат с държави от третия свят“, отбеляза критично той.

В заключение Атанасов определи ситуацията като унизителна за статута на България, припомняйки, че страната е „европейска България, член на еврозоната, на Шенген“.