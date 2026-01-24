НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 24.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Ген. Атанасов: Цяла Западна Европа няма доверие на Румен Радев, той е в изолация

          24 януари 2026 | 10:07 14670
          Снимка: БГНЕС
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Съпредседателят на „Продължаваме Промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) ген. Атанас Атанасов отправи остри критики към държавния глава и служебната власт в ефира на БНТ. Той изрази категорична позиция относно политическото бъдеще на страната и възможностите за партньорство, като напълно изключи взаимодействие с президента Румен Радев.

          - Реклама -

          По думите на Атанасов, опитите държавният глава да бъде лансиран като нова политическа алтернатива са несъстоятелни. Той припомни дългогодишното присъствие на президента във властта и постоянното му противопоставяне на изпълнителната власт.

          „Виждам пропагандата как работи. „Новото лице” – кое му е новото? Румен Радев е 10 години в политиката. Винаги играе опозиция на всяко правителство“, коментира ген. Атанасов.

          Политикът подчерта, че коалицията ПП-ДБ няма допирни точки с президента, виждайки зад него интересите на бившите структури. „Категорично смятам, на база цялата биография на Радев, че няма никакви условия нашата коалиция да си сътрудничи с него. Цялата стара и някои части от новата червена номенклатура се е строила зад него. Ние сме тежки опоненти с него“, заяви той.

          Сериозен акцент в изказването бе поставен върху международния авторитет на държавния глава. Според Атанасов, президентът се намира в тежка външнополитическа изолация от страна на стратегическите партньори на България.

          „Някой да си спомня Радев да е приеман в Германия, Франция, Италия, Великобритания, Испания? Цяла Западна Европа му няма доверие“, допълни съпредседателят на ПП-ДБ.

          Ген. Атанасов коментира и актуалната тема с участието на български представители в инициативата „Борд за мир“ на Доналд Тръмп. Той определи действията на отиващата си власт като прибързани и неадекватни на дипломатическата тежест на страната.

          „Пълна излагация. Може ли правителство в оставка, премиер, на който му остават два дена да бъде премиер, по бързата писта да иде там и да се снима с Тръмп? Само две държави от ЕС – България и Унгария, отидоха да се снимат с държави от третия свят“, отбеляза критично той.

          В заключение Атанасов определи ситуацията като унизителна за статута на България, припомняйки, че страната е „европейска България, член на еврозоната, на Шенген“.

          Съпредседателят на „Продължаваме Промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) ген. Атанас Атанасов отправи остри критики към държавния глава и служебната власт в ефира на БНТ. Той изрази категорична позиция относно политическото бъдеще на страната и възможностите за партньорство, като напълно изключи взаимодействие с президента Румен Радев.

          - Реклама -

          По думите на Атанасов, опитите държавният глава да бъде лансиран като нова политическа алтернатива са несъстоятелни. Той припомни дългогодишното присъствие на президента във властта и постоянното му противопоставяне на изпълнителната власт.

          „Виждам пропагандата как работи. „Новото лице” – кое му е новото? Румен Радев е 10 години в политиката. Винаги играе опозиция на всяко правителство“, коментира ген. Атанасов.

          Политикът подчерта, че коалицията ПП-ДБ няма допирни точки с президента, виждайки зад него интересите на бившите структури. „Категорично смятам, на база цялата биография на Радев, че няма никакви условия нашата коалиция да си сътрудничи с него. Цялата стара и някои части от новата червена номенклатура се е строила зад него. Ние сме тежки опоненти с него“, заяви той.

          Сериозен акцент в изказването бе поставен върху международния авторитет на държавния глава. Според Атанасов, президентът се намира в тежка външнополитическа изолация от страна на стратегическите партньори на България.

          „Някой да си спомня Радев да е приеман в Германия, Франция, Италия, Великобритания, Испания? Цяла Западна Европа му няма доверие“, допълни съпредседателят на ПП-ДБ.

          Ген. Атанасов коментира и актуалната тема с участието на български представители в инициативата „Борд за мир“ на Доналд Тръмп. Той определи действията на отиващата си власт като прибързани и неадекватни на дипломатическата тежест на страната.

          „Пълна излагация. Може ли правителство в оставка, премиер, на който му остават два дена да бъде премиер, по бързата писта да иде там и да се снима с Тръмп? Само две държави от ЕС – България и Унгария, отидоха да се снимат с държави от третия свят“, отбеляза критично той.

          В заключение Атанасов определи ситуацията като унизителна за статута на България, припомняйки, че страната е „европейска България, член на еврозоната, на Шенген“.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Бащата на Сияна създава гражданско движение: Иска смяна на системата, а не на лицата

          Георги Петров -
          Николай Попов, бащата на трагично загиналата 12-годишна Сияна, обяви началото на ново гражданско обединение. В ефира на БНТ той потвърди, че формацията вече е...
          Политика

          Антон Кутев: 19 април е възможна дата за предсрочни избори

          Пламена Ганева -
          Антон Кутев, близък съратник на бившия президент Румен Радев и говорител на служебните правителства, назначени от него, изрази предположение, че вероятната дата за предсрочни...
          Общество

          Мъгливо и облачно в събота, температурите ще са до 9°

          Пламена Ганева -
          Днес в много места в равнините и низините ще се задържи мъгливо и облачно време, като временно подобрение на видимостта се очаква след обяд....
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions