      събота, 24.01.26
          ГЕРБ влиза в изборите с ясна програма и изключва коалиция с „Възраждане“

          24 януари 2026 | 20:22
          ГЕРБ ще се яви на предстоящите избори с ясна визия и програма за управление, като целта остава партията отново да бъде първа политическа сила. Това заяви пред Нова тв секретарят на парламентарната група на ГЕРБ-СДС Христо Гаджев, като подчерта, че приоритетите за 2026 и 2027 г. вече са ясно разписани.

          Сред основните акценти в политиките на ГЕРБ е ускореното развитие на високотехнологичната индустрия, която според формацията трябва да бъде двигател за икономическия растеж и конкурентоспособността на страната.

          По отношение на политическата обстановка и очакванията за следващия парламент, от ГЕРБ признават, че съставянето на редовно правителство няма да бъде по-лесно от досегашното. Според партията ключово значение ще има резултатът на „Възраждане“, които се разглеждат едновременно като потенциален конкурент и фактор за разместване на политическите баланси.

          Формацията категорично изключва коалиция с „Възраждане“, като подчертава, че с партии с коренно различни политически виждания не може да има общо управление.

          По темата за евентуалното участие на Румен Радев с нов политически проект, Гаджев заяви, че държавният глава не е нов фактор в политиката, тъй като вече девет години участва активно в управленските процеси.

          „Хората му и политическите му позиции са добре познати, а резултатите от служебните му правителства подлежат на оценка“, коментира той.

          Гаджев подчерта, че ГЕРБ води кампания без лични нападки и език на омразата, с цел след изборите да бъдат възможни разумни разговори за управление.

          „След кампанията пак ще трябва да седнем на една маса и да търсим решения за страната“, заяви той.

          По отношение на служебното правителство, Гаджев посочи, че за ГЕРБ не е от значение кой ще бъде служебен премиер. По-важно е кабинетът да бъде аполитичен и да гарантира нормалното провеждане на изборите, без създаване на допълнителни кризи.

          Той защити и участието на България в Съвета за мир, като подчерта, че няма европейско решение, което да забранява подобно участие. Според него присъствието на страната в такъв формат е важно за международния ѝ имидж и отношенията със стратегически партньори като САЩ. По думите му България няма финансов ангажимент от 1 млрд. евро, освен покриването на транспортните разходи за делегациите.

