Европа е изправена пред изпитания в сферата на сигурността, каквито не са познати от десетилетия. Нападения, дронове и териториални претенции преначертават геополитическата карта и повдигат въпроса за риска от нови конфликти. Тази вечер „Темата на NOVA“ поставя акцент върху реалната готовност на НАТО за сблъсъци и мястото на България в отбранителния алианс.

В епизода, озаглавен „Война или мир?“, журналистът Иван Кънчев се включва директно от бойно учение на Алианса в Средиземно море. Той е заедно с български военни и показва от първо лице мащаба на подготовката на съюзническите сили.

Екипът на телевизията е получил специален достъп до едни от най-високотехнологичните машини на НАТО, които участват в симулациите на военни действия. За да илюстрират възможностите на съвременната отбрана, зрителите ще видят триизмерни визуализации на последно поколение изтребители и бойни кораби, разработени специално от екипа на NOVA.

Ключов момент в предаването е ексклузивното интервю с главнокомандващия силите на НАТО в Европа – генерал Алексъс Гринкевич. Пред камерата той коментира къде е мястото на България в силите на Алианса в ерата на ескалиращи международни конфликти и постоянни хибридни атаки. Основният въпрос, който журналистите задават, е дали все още има шанс за мир и дипломация в усложнената международна обстановка.

„Темата на NOVA“ с изданието „Война или мир?“ се излъчва на 24 януари, събота, веднага след централната емисия новини в 19:00 часа.