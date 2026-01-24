Гренландия към Тръмп: Няма да разменяме минерали за суверенитет

Министърът на минното дело на Гренландия Наая Натаниелсен категорично отхвърли опитите на Съединените щати да диктуват разпределението на минералните ресурси на острова. В остра реакция срещу дипломатическия натиск от Вашингтон, тя подчерта, че никоя външна сила не притежава правото да решава съдбата на огромните природни богатства на арктическата територия.

Коментарът на Натаниелсен идва в отговор на събитията от последните дни, след като американският президент Доналд Тръмп и генералният секретар на НАТО Марк Рюте проведоха закрити преговори. Според твърденията на американския държавен глава, срещата е включвала обсъждане на споразумение за ресурсите на острова.

„Всичко е на масата, освен [нашата] суверенитет“, заяви министър Натаниелсен в интервю за Politico. Тя оспори правомощията на външни лидери да договарят бъдещето на страната ѝ, като бе категорична, че Гренландия „няма да приеме бъдещото развитие на минералния сектор да се решава извън Гренландия“.

Напрежението ескалира в началото на седмицата, когато Доналд Тръмп заплаши да наложи мащабни мита на страните от Европейския съюз, ако полуавтономната датска територия не бъде „предадена“ на САЩ. В сряда обаче той смекчи тона, обявявайки, че е постигнал „рамка за бъдещо споразумение“ с Марк Рюте.

Въпреки дипломатическите маневри, позицията на Нуук остава непоклатима. Арктическият остров разполага с потенциал да задоволи една четвърт от световното търсене на редки земни елементи, като същевременно притежава залежи от нефт, газ, злато и метали, необходими за зелената енергетика. Към момента обаче тези ресурси остават почти недокоснати.

Европейски източник е споделил пред медиите в Брюксел, че обсъжданата рамка може да включва създаването на надзорен съвет за контрол на минералните ресурси. Натаниелсен отхвърли тази хипотеза без колебание. „Това би означавало да се откажем от суверенитета си, т.е. от юрисдикцията си върху минералните ресурси“, поясни тя.

Гренландското правителство все пак не затваря вратата за преговори, стига те да са равноправни. Натаниелсен уточни: „Не заявяваме, че няма да има споразумение“. Тя допълни, че кабинетът „няма възражения срещу изграждането на капацитет [на НАТО] в Гренландия или каквато и да е форма на наблюдение“ и остава отворен за развитие на сътрудничеството в минното дело със САЩ, базирано на основите от 2019 г.

„Но не можем да започнем да разменяме минерали за суверенитет“, отсече министърът.

Междувременно дипломатическите совалки продължават. Датският премиер Мете Фредериксен се срещна с премиера на Гренландия Йенс Фредерик Нилсен в Нуук в петък, за да обсъдят ситуацията. Фредериксен, която по-рано разговаря и с Рюте в Брюксел, коментира, че ситуацията е сериозна, но „имаме път, по който се опитваме да вървим заедно с американците“. Нилсен от своя страна посочи, че все още не е запознат с конкретните детайли по споразумението между Тръмп и Рюте.

В момента Гренландия прави внимателна оценка на рисковете в отношенията си със САЩ. Въпреки че Тръмп изглежда изключва военна интервенция, доверието е разклатено.

„Хората все още са на ръба, но ние сме предприели стъпки за намаляване на конфликта“, обясни Натаниелсен, завършвайки с реалистична оценка на геополитическата реалност: „САЩ са съюзник, но не непременно приятел в момента“.