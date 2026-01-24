НА ЖИВО
          Губернаторът на Минесота обвини федерални агенти в нова „ужасяваща стрелба“ в Минеаполис

          24 януари 2026 | 20:27
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Губернаторът на щата Минесота Тим Уолц заяви в събота, че федерални агенти, разположени в Минеаполис като част от мащабна акция срещу имиграцията, са извършили „още една ужасяваща стрелба“, по-малко от три седмици след фаталното убийство на местната жителка Рене Гуд.

          По думите му инцидентът допълнително ескалира напрежението в града, който вече е разтърсван от протести и сблъсъци с правоохранителните органи.

          В социалните мрежи се разпространява непотвърдено видео, на което се вижда човек, който изглежда е бил прострелян по време на улични безредици. На кадрите се чуват няколко изстрела, а поне един човек в близост носи жилетка с надпис „ПОЛИЦИЯ“.

          Градската управа съобщи, че е „запозната със съобщенията за друга стрелба с участието на федерални правоохранителни органи в района на 26-та улица Запад и авеню Николет“ и че се опитва да установи повече подробности за случилото се.

          „Току-що говорих с Белия дом след поредната ужасяваща стрелба от федерални агенти тази сутрин. Минесота го преживява. Това е отвратително“, написа Тим Уолц в социалната мрежа X.

          „Президентът трябва да прекрати тази операция. Да изтегли хилядите насилствени, необучени служители от Минесота. Веднага“, добави той.

          В Минеаполис са разположени хиляди агенти на Службата за имиграция и митнически контрол (ICE), тъй като президентът Доналд Тръмп провежда кампанията си за масови депортации на нелегални имигранти в цялата страна. Градът се управлява от демократите и е сред най-засегнатите от федералните операции.

          Напрежението в града рязко нарасна след като на 7 януари федерални агенти застреляха Рене Гуд. Аутопсията заключи, че убийството е било предумишлено, класификация, която обаче не означава автоматично, че е извършено престъпление. Полицаят Джонатан Рос, който е произвел смъртоносните изстрели, не е нито отстранен, нито обвинен до този момент.

          Допълнително възмущение предизвика и задържането на 5-годишно момче по-рано тази седмица, докато федерални агенти са се опитвали да арестуват баща му. Случаят отново разпали общественото недоволство и критиките срещу действията на федералните власти в Минесота.

