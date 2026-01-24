Испанската полиция освободи 15 китайски жени, държани в робски условия за проституция в Палма де Майорка

Испанската полиция съобщи, че е освободила 15 китайски жени, принудени да се занимават с проституция при „робски условия“ в Палма де Майорка, столицата на Балеарските острови, и е арестувала 14 души. Разследването показва, че мрежата е печелила не само от сексуална експлоатация, но и от продажба на стимуланти и наркотици на клиенти.

„Жертвите са били държани в робски условия; те е трябвало да бъдат на разположение по всяко време", съобщи Испанската национална полиция.

По данни на властите, някои от жените вече са били в континентална Испания, а други са пътували от Китай, след като са приели измамни предложения за работа като терапевтични масажистки със заплата около 2000 евро на месец, или като готвачки и болногледачки.

Операцията е приключила с 14 ареста — 12 на Балеарските острови и два в Барселона. Седем от задържаните са оставени под стража. Всички арестувани са китайски граждани, с изключение на един испанец.

Разследването установява, че приходите са били изпращани към Китай, където са конвертирани в юани и впоследствие депозирани в банкови сметки.

Жените са били принуждавани да работят 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата, без свобода на движение и без право да отказват клиенти. Полицията е започнала действията си след два анонимни сигнала, а решаващ пробив е дошъл, след като една от жертвите е успяла да избяга и е подала сигнал, разказвайки за сексуално и физическо насилие.