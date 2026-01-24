НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 24.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаКрими

          Испанската полиция освободи 15 китайски жени, държани в робски условия за проституция в Палма де Майорка

          24 януари 2026 | 20:38 190
          Снимка: Shutterstock
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Испанската полиция съобщи, че е освободила 15 китайски жени, принудени да се занимават с проституция при „робски условия“ в Палма де Майорка, столицата на Балеарските острови, и е арестувала 14 души. Разследването показва, че мрежата е печелила не само от сексуална експлоатация, но и от продажба на стимуланти и наркотици на клиенти.

          „Жертвите са били държани в робски условия; те е трябвало да бъдат на разположение по всяко време“, съобщи Испанската национална полиция.

          - Реклама -

          По данни на властите, някои от жените вече са били в континентална Испания, а други са пътували от Китай, след като са приели измамни предложения за работа като терапевтични масажистки със заплата около 2000 евро на месец, или като готвачки и болногледачки.

          Операцията е приключила с 14 ареста12 на Балеарските острови и два в Барселона. Седем от задържаните са оставени под стража. Всички арестувани са китайски граждани, с изключение на един испанец.

          Разследването установява, че приходите са били изпращани към Китай, където са конвертирани в юани и впоследствие депозирани в банкови сметки.

          Жените са били принуждавани да работят 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата, без свобода на движение и без право да отказват клиенти. Полицията е започнала действията си след два анонимни сигнала, а решаващ пробив е дошъл, след като една от жертвите е успяла да избяга и е подала сигнал, разказвайки за сексуално и физическо насилие.

          Испанската полиция съобщи, че е освободила 15 китайски жени, принудени да се занимават с проституция при „робски условия“ в Палма де Майорка, столицата на Балеарските острови, и е арестувала 14 души. Разследването показва, че мрежата е печелила не само от сексуална експлоатация, но и от продажба на стимуланти и наркотици на клиенти.

          „Жертвите са били държани в робски условия; те е трябвало да бъдат на разположение по всяко време“, съобщи Испанската национална полиция.

          - Реклама -

          По данни на властите, някои от жените вече са били в континентална Испания, а други са пътували от Китай, след като са приели измамни предложения за работа като терапевтични масажистки със заплата около 2000 евро на месец, или като готвачки и болногледачки.

          Операцията е приключила с 14 ареста12 на Балеарските острови и два в Барселона. Седем от задържаните са оставени под стража. Всички арестувани са китайски граждани, с изключение на един испанец.

          Разследването установява, че приходите са били изпращани към Китай, където са конвертирани в юани и впоследствие депозирани в банкови сметки.

          Жените са били принуждавани да работят 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата, без свобода на движение и без право да отказват клиенти. Полицията е започнала действията си след два анонимни сигнала, а решаващ пробив е дошъл, след като една от жертвите е успяла да избяга и е подала сигнал, разказвайки за сексуално и физическо насилие.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Румънският президент: Референдум за обединение с Молдова не е на дневен ред

          Георги Петров -
          Румънският държавен глава Никушор Дан изрази категорична позиция относно възможността за провеждане на референдум за обединение между Румъния и Република Молдова. По време на...
          Политика

          Гренландия към Тръмп: Няма да разменяме минерали за суверенитет

          Георги Петров -
          Министърът на минното дело на Гренландия Наая Натаниелсен категорично отхвърли опитите на Съединените щати да диктуват разпределението на минералните ресурси на острова. В остра...
          Политика

          Италия и Германия отказват участие в Съвета за мир на Тръмп заради конституционни пречки

          Георги Петров -
          Лидерите на Италия и Германия изразиха сериозни резерви относно присъединяването си към новия Съвет за мир, иницииран от Съединените щати. Италианският министър-председател Джорджа Мелони...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions