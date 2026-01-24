Лидерите на Италия и Германия изразиха сериозни резерви относно присъединяването си към новия Съвет за мир, иницииран от Съединените щати. Италианският министър-председател Джорджа Мелони и германският канцлер Фридрих Мерц посочиха конституционни ограничения, които правят невъзможно участието на двете европейски държави в инициативата в настоящия ѝ вид.

Джорджа Мелони вече е отправила директна молба към американския президент Доналд Тръмп за преразглеждане на условията на структурата. Основното притеснение на Рим е свързано с конституционните изисквания на страната. Съгласно основния закон на Италия, държавата може да членува в международни организации единствено при условия на равнопоставеност с останалите участници. Според Мелони това ключово условие не е изпълнено в настоящия устав на Съвета, който предоставя „прекалено широки изпълнителни правомощия“ на президента на САЩ.

Съветът за мир е замислен като нов международен орган под ръководството на Вашингтон. Неговата първоначална цел е да наблюдава управлението в Газа след края на военните действия, като амбициите са той потенциално да разшири обхвата си и да играе по-значима роля в глобалните усилия за уреждане на конфликти.

От своя страна германският канцлер Фридрих Мерц също заяви категорична позиция, че макар Германия да има готовност да се присъедини към подобна инициатива, тя не може да приеме плана без промени. Мерц подчерта, че сегашната структура на управление на Съвета за мир е несъвместима с конституцията на федералната република.

Въпреки правните пречки, Берлин остава с отворени врати за диалог. Германският канцлер уточни, че страната е готова да обсъжда алтернативни форми на сътрудничество със САЩ, стига целта да остане намирането на по-ефективни начини за постигане на мир в различните региони на света.