      събота, 24.01.26
          Изненадващ развой за Ботев (Пловдив) и Лудогорец

          Сигурен за "канарчетата" бразилец може да премине в турски тим

          24 януари 2026 | 20:22 170
          Станимир Бакалов
          Колумбийското крило на Лудогорец Емерсон Родригес може и да не премине в Ботев (Пловдив), въпреки че трансферът вече бе анонсиран публично от собственика Илиян Филипов. Футболистът дори проведе и няколко тренировки вече с „канарчетата“.

          Според турския журналист Шенол Чивиджик, Родригес е попаднал в трансферните планове на втородивизионния Сакарияспор. Името на колумбиеца вече фигурира в списъка с потенциални нови попълнения на клуба, който търси офанзивно подсилване в хода на зимния прозорец.

          Твърди се, че представители на Сакарияспор вече са осъществили директен контакт с футболиста и са заявили желание сделката да бъде финализирана в кратки срокове, при условие че бъде постигнато споразумение с Лудогорец.

          Емерсон Родригес има действащ договор с разградчани до зимата на 2027 година. На този етап по-вероятен остава вариантът той все пак да продължи кариерата си в Ботев (Пловдив), но интересът от Турция усложнява ситуацията. И в двата възможни сценария – независимо дали в Пловдив или в Сакария – се очаква колумбиецът да бъде преотстъпен под наем.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Късна дузпа донесе победа на Валенсия в оспорван двубой с Еспаньол

          Станимир Бакалов -
          Валенсия постигна изключително ценна победа с 3:2 над Еспаньол в среща от 21-ия кръг на Ла Лига, играна на „Местая“. Двубоят предложи множество обрати...
          Спорт

          Манчестър Сити най-сетне би

          Станимир Бакалов -
          Манчестър Сити победи с 2:0 у дома Уулвърхямптън в двубой от 23-ия кръг в шампионата на Англия. "Небесносините" прекъснаха серия от двe поредни загуби...
          Спорт

          Аугсбург нанесе първа загуба на Байерн за сезона

          Станимир Бакалов -
          Байерн Мюнхен допусна първата си загуба за сезона в Бундеслигата, след като отстъпи с 1:2 на Аугсбург в баварското дерби от 19-ия кръг. Срещата...
          Вашият коментар
