Изненадващ развой за Ботев (Пловдив) и Лудогорец

Колумбийското крило на Лудогорец Емерсон Родригес може и да не премине в Ботев (Пловдив), въпреки че трансферът вече бе анонсиран публично от собственика Илиян Филипов. Футболистът дори проведе и няколко тренировки вече с „канарчетата“.

Според турския журналист Шенол Чивиджик, Родригес е попаднал в трансферните планове на втородивизионния Сакарияспор. Името на колумбиеца вече фигурира в списъка с потенциални нови попълнения на клуба, който търси офанзивно подсилване в хода на зимния прозорец.

Твърди се, че представители на Сакарияспор вече са осъществили директен контакт с футболиста и са заявили желание сделката да бъде финализирана в кратки срокове, при условие че бъде постигнато споразумение с Лудогорец.

Емерсон Родригес има действащ договор с разградчани до зимата на 2027 година. На този етап по-вероятен остава вариантът той все пак да продължи кариерата си в Ботев (Пловдив), но интересът от Турция усложнява ситуацията. И в двата възможни сценария – независимо дали в Пловдив или в Сакария – се очаква колумбиецът да бъде преотстъпен под наем.