      събота, 24.01.26
          Янев при завръщането от Турция: Целта ни е участие в евротурнирите

          Пето място е по-добро от това, което заварихме, отчете треньорът на ЦСКА

          24 януари 2026 | 23:24
          Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев говори при завръщането на отбора в България след лагера в Турция. 

          “Много добра оценка мога да дам за престоя в Турция, свършихме много добра работа. Времето бе с нас, изиграхме добри контроли и всичко беше така, както го планирахме. 

          По отношение евентуалните изходящи трансфери…Винаги във всеки отбор има възможност даден футболист да си тръгне по всяко време. Групата, която слезе от самолета, е тази, с която ще работим. Ако има нещо, ще го съобщим. 

          Разполагам с добра група от футболисти и съм се концентрирал върху работата с тях“, категоричен бе Янев. 

          “Те имат такъв мач в програмата си, ние работим по различен начин, защото имаме различна програма, коментира той за програмата на Лудогорец, който вече игра официален мач в Лига Европа срещу Глазгоу Рейнджърс. 

          – Разбира се, че хвърляме и поглед върху противниците, но важното е да гледаме нашата работа, да следваме плана и да си свършим работата, когато започне първенството. 

          Относно ситуацията с Джеймс Ето’О и Лумбард Делова, които са с изтичащи договори…Разговарям ежедневно с тях, но моята работа е да тренирам футболистите на терена. И двамата са съсредоточени върху работата си на терена, а нашата работа е да подобрят формата си. 

          Мога да коментирам само нещата от времето, в което аз работя с Ето’О . Отборът го приема по добър начин, беше много полезен, надявам се да се подготви добре и да бъде важна част от отбора до края на сезона.”

          Новите попълнения са приети добре от отбора. Те показват огромно желание първо да ни впечатлят с качествата си и второ с изпълнението на задачите. Ще се опитаме да ги приобщим възможно най-бързо към това, което предстои.

          На база историята пето място никога не е било добро, на база старта на сезона, пето място е по-добро от това, което заварихме. Задачата е да играем в евротурнирите и ще играем именно в тази посока”, заяви Христо Янев.

          Той внесе яснота за здравословното състояние на едно от новите попълнение на “червените” – Алехандро Пиедраита. 

          Колумбийското крило, което бе първото ново зимно попълнение в ЦСКА, бе заменен принудително в последната контрола на “армейците” в Турция (5:2 над Гангуон). 

          „Има лек проблем в областта на бедрото, смяната беше превантивна, не е нищо сериозно, в следващите дни отново ще тренира с отбора”, обясни треньорът.

          Борусия Дортмунд постигна важна победа

          Борусия Дортмунд постигна важна победа с 3:0 като гост на Унион Берлин в мач от 19-ия кръг на Бундеслигата! Головете за “жълто-черните” вкараха Емре...
          Катастрофа за Ливърпул

          Ливърпул навакса два гола пасив при визитата си на Борнемут, но все пак загуби драматично с 2:3 в мач от 23-ия кръг на Висшата...
          ЦСКА се прибра след лагера в Турция

          ЦСКА се прибра в България след двуседмичния лагер, който проведе в Анталия. В югоизточната ни съседка "армейците" изиграха четири контроли, в които записаха една...
