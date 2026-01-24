Янев при завръщането от Турция: Целта ни е участие в евротурнирите

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев говори при завръщането на отбора в България след лагера в Турция.

- Реклама -

“Много добра оценка мога да дам за престоя в Турция, свършихме много добра работа. Времето бе с нас, изиграхме добри контроли и всичко беше така, както го планирахме.

По отношение евентуалните изходящи трансфери…Винаги във всеки отбор има възможност даден футболист да си тръгне по всяко време. Групата, която слезе от самолета, е тази, с която ще работим. Ако има нещо, ще го съобщим.

Разполагам с добра група от футболисти и съм се концентрирал върху работата с тях“, категоричен бе Янев.

“Те имат такъв мач в програмата си, ние работим по различен начин, защото имаме различна програма, коментира той за програмата на Лудогорец, който вече игра официален мач в Лига Европа срещу Глазгоу Рейнджърс.

– Разбира се, че хвърляме и поглед върху противниците, но важното е да гледаме нашата работа, да следваме плана и да си свършим работата, когато започне първенството.

Относно ситуацията с Джеймс Ето’О и Лумбард Делова, които са с изтичащи договори…Разговарям ежедневно с тях, но моята работа е да тренирам футболистите на терена. И двамата са съсредоточени върху работата си на терена, а нашата работа е да подобрят формата си.

Мога да коментирам само нещата от времето, в което аз работя с Ето’О . Отборът го приема по добър начин, беше много полезен, надявам се да се подготви добре и да бъде важна част от отбора до края на сезона.”

Новите попълнения са приети добре от отбора. Те показват огромно желание първо да ни впечатлят с качествата си и второ с изпълнението на задачите. Ще се опитаме да ги приобщим възможно най-бързо към това, което предстои.

На база историята пето място никога не е било добро, на база старта на сезона, пето място е по-добро от това, което заварихме. Задачата е да играем в евротурнирите и ще играем именно в тази посока”, заяви Христо Янев.

Той внесе яснота за здравословното състояние на едно от новите попълнение на “червените” – Алехандро Пиедраита.

Колумбийското крило, което бе първото ново зимно попълнение в ЦСКА, бе заменен принудително в последната контрола на “армейците” в Турция (5:2 над Гангуон).

„Има лек проблем в областта на бедрото, смяната беше превантивна, не е нищо сериозно, в следващите дни отново ще тренира с отбора”, обясни треньорът.