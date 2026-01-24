Късна дузпа донесе победа на Валенсия в оспорван двубой с Еспаньол

Валенсия постигна изключително ценна победа с 3:2 над Еспаньол в среща от 21-ия кръг на Ла Лига, играна на „Местая“. Двубоят предложи множество обрати и драматична развръзка в самия край.

Домакините поведоха още в 15-ата минута, когато Уго Дуро се възползва от добра атака и откри резултата за Валенсия. „Прилепите“ контролираха играта до почивката и запазиха минималния си аванс.

След паузата гостите от Барселона изравниха. В 55-ата минута Рамон Терац върна равенството за Еспаньол и даде нов тласък на отбора си. Радостта на каталунците обаче бе кратка – само четири минути по-късно Ерай Джьомерт засече центриране в наказателното поле и отново изведе Валенсия напред.

Драмата продължи и в заключителните минути. В 80-ата минута Хосе Копете си отбеляза автогол, с което резултатът стана 2:2 и интригата се запази до самия край. Когато срещата изглеждаше отиваща към равенство, в последната минута на добавеното време Валенсия получи дузпа, която Ларджи Рамазани реализира хладнокръвно и донесе трите точки на домакините.

След този успех Валенсия заема 17-о място в класирането с 21 точки и си осигури глътка въздух в битката за оцеляване. Еспаньол остава пети с 35 пункта и удължи серията си без победа на четири поредни мача.