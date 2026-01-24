Катастрофа за Ливърпул

Ливърпул навакса два гола пасив при визитата си на Борнемут, но все пак загуби драматично с 2:3 в мач от 23-ия кръг на Висшата лига. Така мърсисайдци са с 36 точки на четвъртото място в класирането, докато „черешките“ са 13-и с 30.

- Реклама -

В 26-ата минута Борнемут излезе напред в резултата. Алекс Скот пусна дълго подаване по въздух към аутлинията, Върджил ван Дайк увисна и Еванилсон стигна до топката, като от въздуха от малък ъгъл я прати в мрежата на Алисон за 1:0.

Само седем минути след това „черешките“ отбелязаха и второ попадение. Джеймс Хил пусна много добро извеждащо подаване за Алекс Хименес, испанецът с диагонален удар се разписа за 2:0, а засадата бе покрита от Ван Дайк.

Ливърпул натисна в заключителните минути на първата част и след пропуски на Флориан Вирц и Мохамед Салах, грешникът за първите два гола се реваншира. Ван Дайк засече центриране на Доминик Собослай от корнер и намали – 2:1.

Мърсисайдци владяха инициативата през втората част и стигнаха до изравнително попадение в 80-ата минута след хитро изпълнение на свободен удар. Мохамед Салай чукна технично към Собослай, а той с прецизен удар в долния ляв ъгъл вкара за 2:2.

Само четири минути след изравнителния гол домакините можеха да възстановят аванса си. Еванилсон бе изведен от Райън Кристи и се озова очи в очи с Алисон, но стреля встрани. Малко по-късно и Флориан Вирц от обещаваща позиция не уцели вратата.

Дълбоко в добавеното време Ливърпул се провали, а Борнемут отбрляза трето попадение. След изпълнение на тъч се ситгна до сериозно разбъркване в наказателното поле, а Амин Адли бе най-съобразителен и прати топката в мрежата за крайното 3:2!