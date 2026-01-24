НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 24.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Катастрофа за Ливърпул

          Така мърсисайдци са с 36 точки на четвъртото място в класирането, докато „черешките“ са 13-и с 30

          24 януари 2026 | 21:37 60
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Ливърпул навакса два гола пасив при визитата си на Борнемут, но все пак загуби драматично с 2:3 в мач от 23-ия кръг на Висшата лига. Така мърсисайдци са с 36 точки на четвъртото място в класирането, докато „черешките“ са 13-и с 30.

          - Реклама -

          В 26-ата минута Борнемут излезе напред в резултата. Алекс Скот пусна дълго подаване по въздух към аутлинията, Върджил ван Дайк увисна и Еванилсон стигна до топката, като от въздуха от малък ъгъл я прати в мрежата на Алисон за 1:0.

          Само седем минути след това „черешките“ отбелязаха и второ попадение. Джеймс Хил пусна много добро извеждащо подаване за Алекс Хименес, испанецът с диагонален удар се разписа за 2:0, а засадата бе покрита от Ван Дайк.

          Ливърпул натисна в заключителните минути на първата част и след пропуски на Флориан Вирц и Мохамед Салах, грешникът за първите два гола се реваншира. Ван Дайк засече центриране на Доминик Собослай от корнер и намали – 2:1.

          Мърсисайдци владяха инициативата през втората част и стигнаха до изравнително попадение в 80-ата минута след хитро изпълнение на свободен удар. Мохамед Салай чукна технично към Собослай, а той с прецизен удар в долния ляв ъгъл вкара за 2:2.

          Само четири минути след изравнителния гол домакините можеха да възстановят аванса си. Еванилсон бе изведен от Райън Кристи и се озова очи в очи с Алисон, но стреля встрани. Малко по-късно и Флориан Вирц от обещаваща позиция не уцели вратата.

          Дълбоко в добавеното време Ливърпул се провали, а Борнемут отбрляза трето попадение. След изпълнение на тъч се ситгна до сериозно разбъркване в наказателното поле, а Амин Адли бе най-съобразителен и прати топката в мрежата за крайното 3:2!

          Ливърпул навакса два гола пасив при визитата си на Борнемут, но все пак загуби драматично с 2:3 в мач от 23-ия кръг на Висшата лига. Така мърсисайдци са с 36 точки на четвъртото място в класирането, докато „черешките“ са 13-и с 30.

          - Реклама -

          В 26-ата минута Борнемут излезе напред в резултата. Алекс Скот пусна дълго подаване по въздух към аутлинията, Върджил ван Дайк увисна и Еванилсон стигна до топката, като от въздуха от малък ъгъл я прати в мрежата на Алисон за 1:0.

          Само седем минути след това „черешките“ отбелязаха и второ попадение. Джеймс Хил пусна много добро извеждащо подаване за Алекс Хименес, испанецът с диагонален удар се разписа за 2:0, а засадата бе покрита от Ван Дайк.

          Ливърпул натисна в заключителните минути на първата част и след пропуски на Флориан Вирц и Мохамед Салах, грешникът за първите два гола се реваншира. Ван Дайк засече центриране на Доминик Собослай от корнер и намали – 2:1.

          Мърсисайдци владяха инициативата през втората част и стигнаха до изравнително попадение в 80-ата минута след хитро изпълнение на свободен удар. Мохамед Салай чукна технично към Собослай, а той с прецизен удар в долния ляв ъгъл вкара за 2:2.

          Само четири минути след изравнителния гол домакините можеха да възстановят аванса си. Еванилсон бе изведен от Райън Кристи и се озова очи в очи с Алисон, но стреля встрани. Малко по-късно и Флориан Вирц от обещаваща позиция не уцели вратата.

          Дълбоко в добавеното време Ливърпул се провали, а Борнемут отбрляза трето попадение. След изпълнение на тъч се ситгна до сериозно разбъркване в наказателното поле, а Амин Адли бе най-съобразителен и прати топката в мрежата за крайното 3:2!

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Борусия Дортмунд постигна важна победа

          Станимир Бакалов -
          Борусия Дортмунд постигна важна победа с 3:0 като гост на Унион Берлин в мач от 19-ия кръг на Бундеслигата! Головете за “жълто-черните” вкараха Емре...
          Спорт

          ЦСКА се прибра след лагера в Турция

          Станимир Бакалов -
          ЦСКА се прибра в България след двуседмичния лагер, който проведе в Анталия. В югоизточната ни съседка "армейците" изиграха четири контроли, в които записаха една...
          Спорт

          Изненадващ развой за Ботев (Пловдив) и Лудогорец

          Станимир Бакалов -
          Колумбийското крило на Лудогорец Емерсон Родригес може и да не премине в Ботев (Пловдив), въпреки че трансферът вече бе анонсиран публично от собственика Илиян...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions