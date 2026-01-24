НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 24.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Кийр Стармър настоява за извинение от Тръмп след „ужасяващи“ думи за НАТО в Афганистан

          24 януари 2026 | 15:18 760
          Снимка: БГНЕС
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Премиерът на Обединеното кралство Кийр Стармър отправи остра критика към американския президент Доналд Тръмп, настоявайки за официално извинение. Поводът е изказване на държавния глава на САЩ относно ролята на силите на НАТО в конфликта в Афганистан, което британският лидер определи като „обидно“ и „ужасяващо“, съобщава The Independent.

          - Реклама -

          Напрежението възникна, след като американският лидер заяви, че силите на Алианса са стоели „настрана“ от фронтовата линия по време на военните действия в Афганистан. Тези думи предизвикаха мигновена реакция от страна на Лондон. Стармър подчерта необходимостта от признаване на заслугите на всички ветерани и военнослужещи, които са загубили живота си в конфликтната зона, включително британските войници.

          „Считам коментарите на президента Тръмп за обидни и, честно говорийки, ужасяващи“, заяви категорично Кийр Стармър.

          Британският премиер увери, че никога няма да забрави смелостта на военните и саможертвата, на която са се решили в името на своята страна. Той припомни дългогодишното партньорство между двете държави на бойното поле, което противоречи на твърденията за пасивност на съюзниците.

          „Имаме много близки отношения със САЩ, което е важно за нашата сигурност, отбрана и разузнаване. И именно заради тези наши отношения ние се борихме рамо до рамо с американците в Афганистан за нашите ценности“, допълни британският министър-председател.

          Това не е единствената точка на напрежение между двете страни в последно време. Преди този случай президентът на САЩ Доналд Тръмп обвини Великобритания в „глупост“ във връзка с плановете за предаване на суверенитета на остров Диего Гарсия на Мавриций. На острова е разположена стратегическа американска военна база, а според Тръмп тази стъпка е отчетена внимателно от геополитическите съперници Русия и Китай.

          Премиерът на Обединеното кралство Кийр Стармър отправи остра критика към американския президент Доналд Тръмп, настоявайки за официално извинение. Поводът е изказване на държавния глава на САЩ относно ролята на силите на НАТО в конфликта в Афганистан, което британският лидер определи като „обидно“ и „ужасяващо“, съобщава The Independent.

          - Реклама -

          Напрежението възникна, след като американският лидер заяви, че силите на Алианса са стоели „настрана“ от фронтовата линия по време на военните действия в Афганистан. Тези думи предизвикаха мигновена реакция от страна на Лондон. Стармър подчерта необходимостта от признаване на заслугите на всички ветерани и военнослужещи, които са загубили живота си в конфликтната зона, включително британските войници.

          „Считам коментарите на президента Тръмп за обидни и, честно говорийки, ужасяващи“, заяви категорично Кийр Стармър.

          Британският премиер увери, че никога няма да забрави смелостта на военните и саможертвата, на която са се решили в името на своята страна. Той припомни дългогодишното партньорство между двете държави на бойното поле, което противоречи на твърденията за пасивност на съюзниците.

          „Имаме много близки отношения със САЩ, което е важно за нашата сигурност, отбрана и разузнаване. И именно заради тези наши отношения ние се борихме рамо до рамо с американците в Афганистан за нашите ценности“, допълни британският министър-председател.

          Това не е единствената точка на напрежение между двете страни в последно време. Преди този случай президентът на САЩ Доналд Тръмп обвини Великобритания в „глупост“ във връзка с плановете за предаване на суверенитета на остров Диего Гарсия на Мавриций. На острова е разположена стратегическа американска военна база, а според Тръмп тази стъпка е отчетена внимателно от геополитическите съперници Русия и Китай.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Sohu: Путин надигра Запада и спря разширяването на НАТО на изток

          Георги Петров -
          Докато вниманието на световната общност е приковано към ежедневните сводки от фронтовата линия, Русия изпълнява мащабен геополитически план, който остава скрит за повърхностния поглед....
          Политика

          Италия и Германия отказват участие в Съвета за мир на Тръмп заради конституционни пречки

          Георги Петров -
          Лидерите на Италия и Германия изразиха сериозни резерви относно присъединяването си към новия Съвет за мир, иницииран от Съединените щати. Италианският министър-председател Джорджа Мелони...
          Война

          Готова ли е Европа за война и каква е ролята на България в НАТО?

          Георги Петров -
          Европа е изправена пред изпитания в сферата на сигурността, каквито не са познати от десетилетия. Нападения, дронове и териториални претенции преначертават геополитическата карта и...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions