Премиерът на Обединеното кралство Кийр Стармър отправи остра критика към американския президент Доналд Тръмп, настоявайки за официално извинение. Поводът е изказване на държавния глава на САЩ относно ролята на силите на НАТО в конфликта в Афганистан, което британският лидер определи като „обидно“ и „ужасяващо“, съобщава The Independent.

Напрежението възникна, след като американският лидер заяви, че силите на Алианса са стоели „настрана“ от фронтовата линия по време на военните действия в Афганистан. Тези думи предизвикаха мигновена реакция от страна на Лондон. Стармър подчерта необходимостта от признаване на заслугите на всички ветерани и военнослужещи, които са загубили живота си в конфликтната зона, включително британските войници.

„Считам коментарите на президента Тръмп за обидни и, честно говорийки, ужасяващи“, заяви категорично Кийр Стармър.

Британският премиер увери, че никога няма да забрави смелостта на военните и саможертвата, на която са се решили в името на своята страна. Той припомни дългогодишното партньорство между двете държави на бойното поле, което противоречи на твърденията за пасивност на съюзниците.

„Имаме много близки отношения със САЩ, което е важно за нашата сигурност, отбрана и разузнаване. И именно заради тези наши отношения ние се борихме рамо до рамо с американците в Афганистан за нашите ценности“, допълни британският министър-председател.

Това не е единствената точка на напрежение между двете страни в последно време. Преди този случай президентът на САЩ Доналд Тръмп обвини Великобритания в „глупост“ във връзка с плановете за предаване на суверенитета на остров Диего Гарсия на Мавриций. На острова е разположена стратегическа американска военна база, а според Тръмп тази стъпка е отчетена внимателно от геополитическите съперници Русия и Китай.