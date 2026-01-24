Кметът на Минеаполис призова Тръмп да прекрати имиграционната операция след втори смъртоносен инцидент

Кметът на Минеаполис Джейкъб Фрей призова Доналд Тръмп да прекрати мащабната операция на федералните имиграционни служби в града, след като при втори смъртоносен инцидент цивилен беше застрелян от федерални агенти.

На пресконференция Фрей заяви, че е станал свидетел на шокиращи кадри от последния инцидент:

„Току-що видях видеозапис, на който повече от шестима маскирани агенти пребиват един от нашите жители и го застрелват“, каза кметът.

Той отправи директен апел към президента на САЩ:

„Към президента Тръмп: това е момент да се държите като лидер. Поставете Минеаполис, поставете Америка на първо място в този момент — нека постигнем мир. Нека прекратим тази операция“, добави Фрей.

Напрежението в града ескалира, след като федералните имиграционни агенции засилиха присъствието си в рамките на операцията срещу нелегалната имиграция. Местните власти и граждански организации предупреждават, че действията на федералните сили водят до насилие, страх и сериозни рискове за цивилното население, като настояват за незабавно прекратяване на акцията и връщане към деескалация.