Легенда! Победа номер 400 за Новак Джокович в турнирите от Големия шлем

Новак Джокович се класира за 18-и път в осминафиналната фаза на Откритото първенство на Австралия по тенис. 10-кратният шампион в Мелбърн преодоля Ботик ван де Зандсхулп от Нидерландия след 6-3, 6-4, 7-6 (4) за около два часа и 45 минути игра.

- Реклама -

След екстремно високите температури по-рано през деня, Джокера опитоми изпитващия проблеми с дясното си рамо Ван де Зандсхулп и продължава без загубен сет в тазгодишното издание. Най-сериозни трудности той имаше в третия сет, в който изостана с пробив, а и трябваше да спасява два сетбола в 12-ия гейм. Любопитно е, че Ноле можеше и да не стигне до следващия кръг, след като в седмия гейм на втората част се изнерви и прати опасно близко топка до лицето на един от подавачите. Припомняме, че през 2020 сърбинът беше дисквалифициран на Ю Ес Оупън заради уцелен лайнсмен.

В крайна сметка, до подобно нещо не се стигна сега и Джокович е за 18-и път в осминафиналите на един от любимите си турнири при своето 21-о участие. Той се класира за тази фаза след юбилейната си победа номер 400 в кариерата от Големия шлем.

В спор за място на четвъртфиналите той ще играе с победителя от двойката Якуб Меншик – Итън Куин. Именно Меншик спря Джокович във финала на Мастърса в Маями миналата година.