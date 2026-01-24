НА ЖИВО
          
          
          
          Легенда! Победа номер 400 за Новак Джокович в турнирите от Големия шлем

          Сърбинът се справи с Ботик ван де Зандсхулп от Нидерландия след 6-3, 6-4, 7-6 (4)

          24 януари 2026 | 13:14
          Снимка: БГНЕС
          Новак Джокович се класира за 18-и път в осминафиналната фаза на Откритото първенство на Австралия по тенис. 10-кратният шампион в Мелбърн преодоля Ботик ван де Зандсхулп от Нидерландия след 6-3, 6-4, 7-6 (4) за около два часа и 45 минути игра.

          След екстремно високите температури по-рано през деня, Джокера опитоми изпитващия проблеми с дясното си рамо Ван де Зандсхулп и продължава без загубен сет в тазгодишното издание. Най-сериозни трудности той имаше в третия сет, в който изостана с пробив, а и трябваше да спасява два сетбола в 12-ия гейм. Любопитно е, че Ноле можеше и да не стигне до следващия кръг, след като в седмия гейм на втората част се изнерви и прати опасно близко топка до лицето на един от подавачите. Припомняме, че през 2020 сърбинът беше дисквалифициран на Ю Ес Оупън заради уцелен лайнсмен.

          В крайна сметка, до подобно нещо не се стигна сега и Джокович е за 18-и път в осминафиналите на един от любимите си турнири при своето 21-о участие. Той се класира за тази фаза след юбилейната си победа номер 400 в кариерата от Големия шлем.

          В спор за място на четвъртфиналите той ще играе с победителя от двойката Якуб Меншик – Итън Куин. Именно Меншик спря Джокович във финала на Мастърса в Маями миналата година.

