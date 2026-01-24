Мъгливо и облачно в събота, температурите ще са до 9°

Днес в много места в равнините и низините ще се задържи мъгливо и облачно време, като временно подобрение на видимостта се очаква след обяд. На отделни места ще има и краткотрайни превалявания. Ще бъде почти тихо. Минималните температури ще бъдат между -3° и 2°, за София около 0°, а максималните температури ще варират между 1° и 6°, като по Черноморието ще бъде по-топло с температури до 9°, а за София около 4°.

- Реклама -

По Черноморието ще бъде предимно облачно, с намалена видимост на места. Преди обяд вятърът ще бъде почти тих, а след обяд ще започне да духа слаб вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 7° и 9°. Температурата на морската вода ще бъде 6°-9°, а вълнението на морето – 1-2 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево, но облачността ще се увеличава следобед. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, а на 2000 метра около 0°.