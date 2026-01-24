НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 24.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Мъгливо и облачно в събота, температурите ще са до 9°

          24 януари 2026 | 09:49 160
          Снимка: Facebook
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Днес в много места в равнините и низините ще се задържи мъгливо и облачно време, като временно подобрение на видимостта се очаква след обяд. На отделни места ще има и краткотрайни превалявания. Ще бъде почти тихо. Минималните температури ще бъдат между -3° и 2°, за София около 0°, а максималните температури ще варират между 1° и 6°, като по Черноморието ще бъде по-топло с температури до 9°, а за София около 4°.

          - Реклама -

          По Черноморието ще бъде предимно облачно, с намалена видимост на места. Преди обяд вятърът ще бъде почти тих, а след обяд ще започне да духа слаб вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 7° и 9°. Температурата на морската вода ще бъде 6°-9°, а вълнението на морето – 1-2 бала.

          В планините ще бъде предимно слънчево, но облачността ще се увеличава следобед. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, а на 2000 метра около 0°.

          Днес в много места в равнините и низините ще се задържи мъгливо и облачно време, като временно подобрение на видимостта се очаква след обяд. На отделни места ще има и краткотрайни превалявания. Ще бъде почти тихо. Минималните температури ще бъдат между -3° и 2°, за София около 0°, а максималните температури ще варират между 1° и 6°, като по Черноморието ще бъде по-топло с температури до 9°, а за София около 4°.

          - Реклама -

          По Черноморието ще бъде предимно облачно, с намалена видимост на места. Преди обяд вятърът ще бъде почти тих, а след обяд ще започне да духа слаб вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 7° и 9°. Температурата на морската вода ще бъде 6°-9°, а вълнението на морето – 1-2 бала.

          В планините ще бъде предимно слънчево, но облачността ще се увеличава следобед. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, а на 2000 метра около 0°.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Други

          ММС с подкрепа към Ивет Лалова: Българският спорт дължи уважение на своите шампиони

          Пламена Ганева -
          Министърът на младежта и спорта в оставка Иван Пешев изрази категорична подкрепа към Ивет Лалова, легендата на българската лека атлетика, след появилата се информация...
          Политика

          Европейският съюз спешно изпраща нова пратка аварийни генератори в Украйна

          Пламена Ганева -
          Европейската комисия обяви, че ще изпрати нова пратка от 447 аварийни генератора на стойност 3,7 милиона евро в Украйна. Тази помощ е част от...
          Общество

          МВР: Нови цени за паспорти и шофьорски книжки, въвеждат 10-годишен паспорт

          Георги Петров -
          Министерството на вътрешните работи (МВР) представи за обществено обсъждане проект за промени в таксите за издаване на български лични документи. Предложението включва актуализация на...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions