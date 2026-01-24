НА ЖИВО
          Манчестър Сити най-сетне би

          "Небесносините" прекъснаха серия от двe поредни загуби във всички турнири и се доближиха на 4 точки от лидера в класирането Арсенал

          24 януари 2026 | 20:14
          Манчестър Сити победи с 2:0 у дома Уулвърхямптън в двубой от 23-ия кръг в шампионата на Англия. „Небесносините“ прекъснаха серия от двe поредни загуби във всички турнири и се доближиха на 4 точки от лидера в класирането Арсенал. 

          Още в 6-ата минута Омар Мармуш откри резултата след асистенция на Матеуш Нунеш. 

          По-силната игра на домакините продължи и Мармуш, Райън Шерки, Антоан Семеньо и Нико О’Райли пропуснаха да реализират втори гол във вратата на „вълците“.

          Във втората минута на допълнителното време на първата част Бернардо Силва изведе новото попълнение Семеньо и той фиксира крайния резултат 2:0. 

          След почивката играта беше по-равностойна, като Уулвс дори пропусна да намали изоставането си в срещата,а звездата на домакините Ерлинг Холанд се появи на терена от пейката в 73-ата минута.

          Отборът от Мидландс остана на 20-то място в класирането с актив от само 8 точки.

