          Мечтата на Швьонтек за първа титла в Австралия продължава да е жива

          На 1/8-финалите полякинята ще играе с австралийката Мадисън Инглис

          24 януари 2026 | 12:30 80
          Снимка: БГНЕС
          Ига Швьонтек се класира за осминафиналите на Аустрелиън Оупън. Втората ракета в света надви Ана Калинская с 6-1, 1-6, 6-1 за около час и 40 минути.

          Полякинята започна устремно, но загуби втората част по категоричен начин. След това тя се събра и резултатът от предишните два сета се повтори.

          На 1/8-финалите Швьонтек ще играе с австралийката Мадисън Инглис, която се класира за тази фаза без игра, след като Наоми Осака се оттегли заради физически проблем.

          Швьонтек, която гони първа титла в Мелбърн, може да се изправи в четвъртфиналите срещу бившата финалистка Елена Рибакина.

