      събота, 24.01.26
          Мелони защити италианските войници след критиките на Тръмп за ролята на НАТО в Афганистан

          24 януари 2026 | 22:02 80
          Италианският премиер Джорджа Мелони се присъедини към критиките срещу изявленията на президента на САЩ Доналд Тръмп относно ролята на съюзническите войски от НАТО в Афганистан, като защити паметта на италианските военнослужещи, загинали и ранени по време на мисията.

          „Италианското правителство беше изненадано да чуе твърдението на президента Тръмп, че съюзниците от НАТО са „останали назад“ по време на операциите в Афганистан“, написа Мелони в социалната мрежа X.

          Премиерът подчерта, че цената за Италия е била тежка и безспорна. В рамките на близо 20-годишното участие на НАТО в Афганистан страната е дала 53 загинали италиански войници, а повече от 700 са били ранени.

          „Нашата страна плати цена, която не подлежи на спор“, допълни Мелони, защитавайки приноса и саможертвата на италианските въоръжени сили в мисията.

