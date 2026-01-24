Мелони защити италианските войници след критиките на Тръмп за ролята на НАТО в Афганистан

Италианският премиер Джорджа Мелони се присъедини към критиките срещу изявленията на президента на САЩ Доналд Тръмп относно ролята на съюзническите войски от НАТО в Афганистан, като защити паметта на италианските военнослужещи, загинали и ранени по време на мисията.

„Италианското правителство беше изненадано да чуе твърдението на президента Тръмп, че съюзниците от НАТО са „останали назад" по време на операциите в Афганистан", написа Мелони в социалната мрежа X.

Премиерът подчерта, че цената за Италия е била тежка и безспорна. В рамките на близо 20-годишното участие на НАТО в Афганистан страната е дала 53 загинали италиански войници, а повече от 700 са били ранени.