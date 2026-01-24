Методи Лалов разобличава съдия от Благоевград

„Излъга ли съдия Ана Андонова от РС – Ботевград? Ще изисквам отговори.

Ето какво ще получи същата в понеделник:

ДО

Г-ЖА АНА АНДОНОВА – СЪДИЯ В

РАЙОНЕН СЪД – БОТЕВГРАД

КОПИЕ

ДО:

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РАЙОНЕН СЪД – БОТЕВГРАД

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОКРЪЖЕН СЪД – СОФИЯ

И С К А Н Е

от адв. Методи Лалов от САК

относно: Разпореждане от 19.01.2026 г. по НДЧХ № 24/2026 г. на РС – Ботевград

Госпожо съдия,

В мотивите на Ваше разпореждане от 19.01.2026 г., с което се отвеждате (без искане от страните) от разглеждане на делото, твърдите, че се намирате в „близки колегиални и лични отношения“ с мен. Това Ваше твърдение засяга пряко моя професионален и личен интегритет, поради което заявявам следното:

1. Относно „близките колегиални отношения“ помежду ни: В качеството си на съдия и бивш председател на Софийския районен съд, аз никога не съм изграждал „близки отношения“ с който и да е прокурор – включително и с Вас в периода на работата Ви в Софийска районна прокуратура. Институционалната дистанция и функционалното разделение между съда и прокуратурата, които винаги съм спазвал, изключват по дефиниция съществуването на подобна „близост“.

2. Относно „близките лични отношения“: Твърдението Ви за наличие на лична близост е още по-несъстоятелно. Личните отношения изискват взаимност и споделена история. Заявявам категорично, че нямам никакъв спомен за каквото и да е събитие от личен характер, в което Вие да сте участвали. Пълната липса на такъв спомен у мен означава, че такова събитие или никога не се е състояло, или ако е налице такива на трето лице – общото ни присъствие на него е било случайно, а общуването ни незначително, за да остави отпечатък в моето съзнание или да доведе до „близки лични отношения“. Няма как да съществуват „близки лични отношения“ без наличието на поне едно конкретно, запомнящо се обстоятелство от частния живот, което да ги легитимира.

С оглед на гореизложеното, ИЗИСКВАМ в срок от 3 (три) дни да посочите писмено:

1. Конкретно събитие от професионален характер, което според Вас ни дефинира като хора в близки професионални отношения;

2. Конкретно събитие от личен характер, което Ви дава основание да твърдите, че сме в близки лични отношения.

В случай, че не предоставите тези данни в посочения срок или ако посочените от Вас обстоятелства не отговарят на истината, ще сезирам Етичната комисия към Окръжен съд – София и СК на ВСС. Използването на неверни твърдения за „близост“ с цел избягване на правораздаване е тежко нарушение на професионалната етика и правилата за почтеност на магистрата.

П.П. Като допълнение към горното, обръщам внимание, че употребеният от Вас в разпореждането термин, че сте „правораздавали в СРП“, е юридически абсурден. Съгласно чл. 119, ал. 1 от Конституцията на Република България (КРБ) правораздаването се осъществява единствено от съдилищата. Функциите на прокуратурата са изчерпателно дефинирани в чл. 127 от КРБ и те не включват правораздаване. Това е фундаментално конституционно и азбучно положение, чието непознаване от действащ магистрат е крайно смущаващо.“