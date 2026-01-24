НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 24.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Мицотакис пред Euronews: Европа не може да се присъедини към „Съвета за мир“ на Тръмп

          24 януари 2026 | 09:17 130
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Гръцкият министър-председател Кириакос Мицотакис изрази ясна позиция относно новата геополитическа инициатива на американския президент Доналд Тръмп, заявявайки, че европейските страни масово ще останат извън нея. В ексклузивно интервю за Euronews Мицотакис коментира, че по-голямата част от Европа не може да се присъедини към така наречения „Съвет за мир“.

          - Реклама -

          Реакцията на гръцкия премиер дойде само броени часове след официалното представяне на инициативата в Давос, където американският държавен глава изложи визията си за решаване на конфликти по света.

          Условия за намесата в Газа

          По време на разговора Мицотакис обърна специално внимание на ситуацията в Близкия изток и ролята на САЩ в следвоенното възстановяване. Той бе категоричен, че Вашингтон трябва да участва в процеса по възстановяването на Газа, но постави конкретни рамки. Според него планът трябва да бъде разработен „само за Газа“ и да е валиден „само за ограничен период от време“.

          България и Унгария – единствените от ЕС в новия формат

          До момента инициативата на Тръмп среща сдържан отговор на международната сцена. Данните сочат, че по-малко от 20 държави са се включили в „Съвета за мир“. В рамките на Европейския съюз се очертава ясно разграничение, като Унгария и България са единствените страни членки, които участват в новия формат.

          Междувременно инициативата е подложена на широка критика от международни наблюдатели и дипломати. Основните притеснения са свързани с факта, че тя създава паралелна структура на Организацията на обединените нации (ООН) и на практика предоставя непропорционално големи правомощия на Доналд Тръмп в управлението на световните кризи.

          Гръцкият министър-председател Кириакос Мицотакис изрази ясна позиция относно новата геополитическа инициатива на американския президент Доналд Тръмп, заявявайки, че европейските страни масово ще останат извън нея. В ексклузивно интервю за Euronews Мицотакис коментира, че по-голямата част от Европа не може да се присъедини към така наречения „Съвет за мир“.

          - Реклама -

          Реакцията на гръцкия премиер дойде само броени часове след официалното представяне на инициативата в Давос, където американският държавен глава изложи визията си за решаване на конфликти по света.

          Условия за намесата в Газа

          По време на разговора Мицотакис обърна специално внимание на ситуацията в Близкия изток и ролята на САЩ в следвоенното възстановяване. Той бе категоричен, че Вашингтон трябва да участва в процеса по възстановяването на Газа, но постави конкретни рамки. Според него планът трябва да бъде разработен „само за Газа“ и да е валиден „само за ограничен период от време“.

          България и Унгария – единствените от ЕС в новия формат

          До момента инициативата на Тръмп среща сдържан отговор на международната сцена. Данните сочат, че по-малко от 20 държави са се включили в „Съвета за мир“. В рамките на Европейския съюз се очертава ясно разграничение, като Унгария и България са единствените страни членки, които участват в новия формат.

          Междувременно инициативата е подложена на широка критика от международни наблюдатели и дипломати. Основните притеснения са свързани с факта, че тя създава паралелна структура на Организацията на обединените нации (ООН) и на практика предоставя непропорционално големи правомощия на Доналд Тръмп в управлението на световните кризи.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          МВР: Нови цени за паспорти и шофьорски книжки, въвеждат 10-годишен паспорт

          Георги Петров -
          Министерството на вътрешните работи (МВР) представи за обществено обсъждане проект за промени в таксите за издаване на български лични документи. Предложението включва актуализация на...
          Политика

          В Гренландия чакат да разберат какво ще се случи с тях

          Пламена Ганева -
          Споразумението, за което намекна американският президент Доналд Тръмп, предизвика сериозно вълнение в Дания и Гренландия. Въпреки оптимистичните изказвания на Тръмп, който уверява, че „те...
          Война

          Руски удари убиха един човек и раниха 23 в Киев и Харков

          Пламена Ганева -
          През нощта на петък срещу събота Русия извърши нови въздушни удари по украинските градове Киев и Харков, при които загина един човек и бяха...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions