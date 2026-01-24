Гръцкият министър-председател Кириакос Мицотакис изрази ясна позиция относно новата геополитическа инициатива на американския президент Доналд Тръмп, заявявайки, че европейските страни масово ще останат извън нея. В ексклузивно интервю за Euronews Мицотакис коментира, че по-голямата част от Европа не може да се присъедини към така наречения „Съвет за мир“.

Реакцията на гръцкия премиер дойде само броени часове след официалното представяне на инициативата в Давос, където американският държавен глава изложи визията си за решаване на конфликти по света.

Условия за намесата в Газа

По време на разговора Мицотакис обърна специално внимание на ситуацията в Близкия изток и ролята на САЩ в следвоенното възстановяване. Той бе категоричен, че Вашингтон трябва да участва в процеса по възстановяването на Газа, но постави конкретни рамки. Според него планът трябва да бъде разработен „само за Газа“ и да е валиден „само за ограничен период от време“.

България и Унгария – единствените от ЕС в новия формат

До момента инициативата на Тръмп среща сдържан отговор на международната сцена. Данните сочат, че по-малко от 20 държави са се включили в „Съвета за мир“. В рамките на Европейския съюз се очертава ясно разграничение, като Унгария и България са единствените страни членки, които участват в новия формат.

Междувременно инициативата е подложена на широка критика от международни наблюдатели и дипломати. Основните притеснения са свързани с факта, че тя създава паралелна структура на Организацията на обединените нации (ООН) и на практика предоставя непропорционално големи правомощия на Доналд Тръмп в управлението на световните кризи.