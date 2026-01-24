Младо фламинго е спасено край Бургас

Сигнал за птицата, застанала на пътното платно край Атанасовското езеро, е подаден вчера от съвестен гражданин. Според специалистите от РИОСВ – Бургас, младото фламинго вероятно се е объркало по време на прелет над близките езера, а мокрият асфалт след валежите понякога се дезориентира птиците.

Птицата е прегледана и е в добро състояние. След стабилизиране тя ще бъде върната обратно в естествената си среда. Екипите на РИОСВ използват специализиран транспорт за спасяване на диви животни, като редовно оказват помощ и на пеликани, сови, лебеди и други видове.

Случаят идва на фона на рекордни наблюдения на розови фламинга в региона – над 1000 птици зимуват в Защитена местност ПОДА, което според природозащитниците е знак за доброто екологично състояние на влажните зони.

Подобни спасителни акции са често срещани – по-рано този месец щъркел беше спасен след повече от месец бедствено положение в квартал „Ветрен“ в Бургас и транспортиран в Спасителния център за диви животни в Стара Загора.