ММС с подкрепа към Ивет Лалова: Българският спорт дължи уважение на своите шампиони

Министърът на младежта и спорта в оставка Иван Пешев изрази категорична подкрепа към Ивет Лалова, легендата на българската лека атлетика, след появилата се информация за положителна допинг проба от Олимпийските игри в Рио де Жанейро през 2016 г. Пробата беше установена при повторен анализ десет години по-късно, което поставя сериозни въпроси относно методологията и възможностите за защита на спортистите след толкова дълго време.

В изявлението си, публикувано в социалните мрежи, Министерството на младежта и спорта подчертава, че Ивет Лалова е спортист с безупречна репутация, дългогодишна международна кариера и доказан професионализъм. През повече от две десетилетия тя е символ на честна игра и дисциплина, като многократно е прославяла България на международната сцена. ММС отбелязва, че въпреки новопостъпилата информация, процесът трябва да бъде справедлив, прозрачен и обективен.

“Ивет Лалова е пример за поколения млади спортисти, а нейният принос към България е значим и е записан в световната спортна история. Българският спорт дължи уважение и подкрепа на своите шампиони”, се посочва в становището.

Министър Пешев заявява, че се категорично застава зад Лалова и нейното право на справедлив процес, подчертавайки важността на установяването на истината чрез обективно разследване на всички обстоятелства около случая.