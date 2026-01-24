Министерството на вътрешните работи (МВР) представи за обществено обсъждане проект за промени в таксите за издаване на български лични документи. Предложението включва актуализация на цените за масовите услуги, въвеждане на нови видове документи и сериозно повишение на таксите за специфични категории като дипломатически паспорти и документи за бежанци.

Основната цел на реформата е актуализиране на разходите по производството на документите и подготовка за въвеждането на нови образци. Промяната засяга почти всички български граждани, като най-осезаеми са корекциите при шофьорските книжки и задграничните паспорти.

Промени при шофьорските книжки

Една от най-масовите административни услуги – издаването на свидетелство за управление на МПС, ще поскъпне, макар и умерено. Таксата се увеличава от 12,78 евро на 13,80 евро. От ведомството уточняват, че това е необходима стъпка в рамките на по-широка реформа на системата за лични документи.

Въпреки увеличението, държавата запазва социалните преференции за уязвимите групи. Гражданите на възраст между 58 и 70 години ще продължат да се ползват от досегашните преференциални такси. Намалението остава в сила и за лицата с трайно намалена работоспособност от 50% и над 50%.

За най-възрастните шофьори – тези над 70 години, се запазва пълното освобождаване от такса. Те ще получават своята шофьорска книжка напълно безплатно, като облекчението важи за всички видове поръчки – обикновена, бърза и ускорена. В мотивите към проекта се подчертава, че това е социална мярка в подкрепа на възрастните хора.

Новост: Паспорт с 10-годишна валидност

Най-съществените промени засягат издаването на паспорти. За първи път българските граждани ще имат възможност да заявят паспорт с 10-годишен срок на валидност, като цената за тази услуга е определена на 28,63 евро.

Успоредно с това поскъпва стандартният паспорт с 5-годишна валидност. Неговата цена се повишава от 20,45 евро на 26,59 евро. Въвежда се и ново диференциране на възрастовите групи при таксуването. За деца до 14 години и възрастни над 70 години са предвидени преференциални цени за 5-годишния паспорт.

Интересен момент в новата тарифа е записаното отпадане на таксата за хората между 58 и 70 години, както и запазването на принципа за детските паспорти. Първият паспорт за дете до 14 години ще струва четири пъти по-малко от стандартната такса, а всеки следващ – два пъти по-малко.

Специализирани документи и драстични увеличения

Докато промените за масовите документи са умерени, при специализираните се наблюдават резки скокове. Дипломатическите паспорти поскъпват повече от двойно – от 23,01 евро на 59,31 евро. Още по-голямо е увеличението при служебните паспорти, които скачат от 23,01 евро на 88,96 евро.

Сериозно увеличение е заложено и за документите на чужденци с хуманитарен статут. Бежанците ще трябва да заплащат 59,31 евро за документ за пътуване. Най-драстичен е скокът при таксата за лица с предоставено убежище, която се увеличава почти осемкратно, достигайки 163,10 евро.

Проектът въвежда и напълно нови услуги, като временна карта за самоличност с такса от 40,39 евро и военна карта за самоличност на цена от 38,35 евро.

Експресни услуги и бъдещи технологии

Системата за определяне на цените според срока на изпълнение остава непроменена. Съгласно Закона за българските лични документи, бързата услуга ще струва два пъти по-скъпо от стандартната, ускорената – три пъти, а експресната – пет пъти повече.

В проекта е заложен и конкретен срок за технологично обновление. От март 2026 г. се планира въвеждането на централизирано персонализиране на българските лични документи. Според МВР този нов технологичен процес ще повиши значително сигурността и контрола при издаването на документите за самоличност.