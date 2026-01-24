НА ЖИВО: Учредяват нова политическа партия „Златия“

Днес, 24 януари 2026г., на политическата карта на България се появява нов проект. Точно в 18:00 часа започва учредителното събрание на политическа партия „Златия“.
- Реклама -
Събитието събира съмишленици и делегати, които ще положат основите на новата формация, ще приемат нейния устав и ще изберат ръководни органи. Лидерът на партията, Николай Попов, вече заяви амбиции за сериозно участие в обществено-политическия живот на страната, залагайки на принципите на прозрачност и регионално развитие.
Според предварителната информация предадена лично от Николай Попов в студиото на предаването Делници по ТВ Евроком, основните акценти в програмата на новата партия ще бъдат насочени към:
• Укрепване на местните общности;
• Икономически растеж чрез иновации;
• Повишаване на прозрачността в държавното управление.
След края на официалната част очакваме да станем свидетели на първото изявление на лидера на партията пред медиите, което също ще предаваме пряко.
Днес, 24 януари 2026г., на политическата карта на България се появява нов проект. Точно в 18:00 часа започва учредителното събрание на политическа партия „Златия“.
- Реклама -
Събитието събира съмишленици и делегати, които ще положат основите на новата формация, ще приемат нейния устав и ще изберат ръководни органи. Лидерът на партията, Николай Попов, вече заяви амбиции за сериозно участие в обществено-политическия живот на страната, залагайки на принципите на прозрачност и регионално развитие.
Според предварителната информация предадена лично от Николай Попов в студиото на предаването Делници по ТВ Евроком, основните акценти в програмата на новата партия ще бъдат насочени към:
• Укрепване на местните общности;
• Икономически растеж чрез иновации;
• Повишаване на прозрачността в държавното управление.
След края на официалната част очакваме да станем свидетели на първото изявление на лидера на партията пред медиите, което също ще предаваме пряко.