          НА ЖИВО: Учредяват нова политическа партия „Златия“

          24 януари 2026 | 17:48 00
          Днес, 24 януари 2026г., на политическата карта на България се появява нов проект. Точно в 18:00 часа започва учредителното събрание на политическа партия „Златия“.

          Събитието събира съмишленици и делегати, които ще положат основите на новата формация, ще приемат нейния устав и ще изберат ръководни органи. Лидерът на партията, Николай Попов, вече заяви амбиции за сериозно участие в обществено-политическия живот на страната, залагайки на принципите на прозрачност и регионално развитие.

          Според предварителната информация предадена лично от Николай Попов в студиото на предаването Делници по ТВ Евроком, основните акценти в програмата на новата партия ще бъдат насочени към:

          • Укрепване на местните общности;
          • Икономически растеж чрез иновации;
          • Повишаване на прозрачността в държавното управление.

          След края на официалната част очакваме да станем свидетели на първото изявление на лидера на партията пред медиите, което също ще предаваме пряко.

          Събитието събира съмишленици и делегати, които ще положат основите на новата формация, ще приемат нейния устав и ще изберат ръководни органи. Лидерът на партията, Николай Попов, вече заяви амбиции за сериозно участие в обществено-политическия живот на страната, залагайки на принципите на прозрачност и регионално развитие.

          Според предварителната информация предадена лично от Николай Попов в студиото на предаването Делници по ТВ Евроком, основните акценти в програмата на новата партия ще бъдат насочени към:

          • Укрепване на местните общности;
          • Икономически растеж чрез иновации;
          • Повишаване на прозрачността в държавното управление.

          След края на официалната част очакваме да станем свидетели на първото изявление на лидера на партията пред медиите, което също ще предаваме пряко.

          Атанас Зафиров в Търговище: Запазването на единството в БСП е най-важната ни задача

          Георги Петров -
          „Най-голямата ни задача сега е да запазим единството в партията, да не се отричаме от нашите постижения и да отчетем грешките, така че никога...
          Правосъдие

          Методи Лалов разобличава съдия от Благоевград

          Пламена Ганева -
          "Излъга ли съдия Ана Андонова от РС - Ботевград? Ще изисквам отговори. Ето какво ще получи същата в понеделник: ДО Г-ЖА АНА АНДОНОВА - СЪДИЯ В РАЙОНЕН СЪД...
          Политика

          Спешни законодателни промени за планинските курорти обсъдиха министър Боршош и депутати в Пампорово

          Георги Петров -
          Изнесено заседание на парламентарната комисия по туризъм събра в Пампорово ключови фигури от държавната и местната власт, за да обсъдят бъдещето на зимния туризъм...
