НА ЖИВО: Учредяват нова политическа партия „Златия“

Днес, 24 януари 2026г., на политическата карта на България се появява нов проект. Точно в 18:00 часа започва учредителното събрание на политическа партия „Златия“.

Събитието събира съмишленици и делегати, които ще положат основите на новата формация, ще приемат нейния устав и ще изберат ръководни органи. Лидерът на партията, Николай Попов, вече заяви амбиции за сериозно участие в обществено-политическия живот на страната, залагайки на принципите на прозрачност и регионално развитие.

Според предварителната информация предадена лично от Николай Попов в студиото на предаването Делници по ТВ Евроком, основните акценти в програмата на новата партия ще бъдат насочени към:

• Укрепване на местните общности;

• Икономически растеж чрез иновации;

• Повишаване на прозрачността в държавното управление.

След края на официалната част очакваме да станем свидетели на първото изявление на лидера на партията пред медиите, което също ще предаваме пряко.