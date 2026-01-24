Столичната община отчита напредък и постепенно нормализиране на процесите по сметосъбиране и почистване в три от най-натоварените райони на София – „Слатина“, „Подуяне“ и „Люлин“. Екипите на общината продължават интензивната работа на терен и днес, 24 януари 2026 г., за да се справят с натрупаните количества отпадъци.

Данните показват значително превишаване на обичайните обеми работа. Само за изминалото денонощие от районите „Слатина“ и „Подуяне“ са извозени общо 137 тона отпадъци. Това количество значително надхвърля стандартната дневна норма за двата района, която е в размер на 90 тона, което свидетелства за мобилизацията на екипите и техниката.

В район „Слатина“ ситуацията се овладява с помощта на специализирана техника. През вчерашния ден на терен са работили 8 сметосъбиращи камиона, щипка и мултилифт за големите контейнери. Днес, 24 януари 2026 г., работата продължава с 4 камиона. Обхванати са ключови зони около Летище София, ВТУ „Тодор Каблешков“, Министерството на външните работи и района на БАН. Екипите почистват основни пътни артерии като булевардите „Шипченски проход“ и „Ситняково“, както и вътрешнокварталните улици в ж.к. „Христо Смирненски“, ж.к. „Яворов“, кварталите „Редута“ и „Христо Ботев“.

В район „Подуяне“ усилията също са фокусирани върху най-натоварените точки. След като на 23 януари са действали 7 камиона и една щипка, днес работата продължава с 4 сметосъбиращи машини. Обслужват се каретата около ул. „Черковна“, бул. „Владимир Вазов“ и ул. „Тодорини кукли“. Специално внимание е обърнато на кварталите „Хаджи Димитър“, „Левски Г“, „Левски В“ и „Стефан Караджа“, както и на локалните платна на бул. „Ботевградско шосе“.

За район „Люлин“ е създадена организация за работа през почивните дни. Днес на терен са изведени 8 сметосъбиращи камиона, които имат задачата да обслужат всички микрорайони, включително квартал „Филиповци“, зоната на Люлин-център и индустриалната зона. През изминалия ден вече са обработени улиците с масов градски транспорт и тези с обществено значение.

От Столичната община информират, че в трите района дейностите са в напреднал етап. По-голямата част от натрупванията и засметяванията около контейнерите вече са отстранени. В процеса участват екипи на общината, Столичното предприятие за третиране на отпадъци и дружеството „Софекострой“, като работата ще продължи до пълното възстановяване на ритъма на сметоизвозване.