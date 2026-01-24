Обменните бюра в страната вече нямат право да извършват обмяна на български левове за евро. Това става ясно от последните изменения в наредбата, регулираща дейността им, която бе обнародвана в Държавен вестник миналата седмица.

Промените влизат в сила в контекста на приемането на еврото като официална валута в България, считано от 1 януари 2026 г. Според информация, разпространена от Нова телевизия, представителите на бранша твърдят, че забраната не е била предварително обсъдена с тях. За новите рестриктивни правила те разбират едва след 13 януари, когато текстовете са официално обнародвани.

От Министерството на финансите внасят уточнение, че регулациите са следствие от факта, че от началото на 2026 г. основната парична единица у нас е еврото. В преходния период до края на януари, през който левът все още е в обращение, чейндж бюрата запазват правото си да заменят левове за други чуждестранни валути, но изрично не и за евро.

Към момента гражданите все още могат да използват наличните си левове в обменните бюра за покупка на американски долари, турски лири или други валути. Тази възможност обаче ще бъде преустановена след 1 февруари, когато бюрата напълно ще спрат да приемат българския лев под каквато и да е форма.

Позицията на финансовото ведомство е, че Законът за въвеждане на еврото конкретно вменява задължения на търговските банки и на „Български пощи“ да извършват обмяна на левове по фиксирания курс и без такси за период от 6 месеца. В законодателството обаче не е регламентирано и обменните бюра да извършват тази дейност.

След изтичането на януари бюрата ще продължат дейността си с валутите, които предлагат, включително евро, но операциите с левове ще бъдат прекратени, тъй като той престава да бъде разплащателно средство. Важно е да се отбележи, че за обменните бюра не важи фиксираният курс на еврото към останалите валути, публикуван от БНБ, като техните тарифи могат да се отклоняват с до 5% от официалните фиксинги.