От 1599 лв. до 1599 евро за един и същи гардероб: НАП и КЗП проверяват мебелни магазини

Сигнали за рязко повишение на цените в мебелни магазини заляха Комисията за защита на потребителите (КЗП) и НАП. Един от тях: потребител купил гардероб за 1599 лв., а към днешна дата на сайта на магазина цената вече е 1599 евро – увеличение от 100%.

Според КЗП проверките уточняват дали продуктът не е бил в промоционален период, тъй като търговци могат временно да намалят цената драстично.

Сигналите към КЗП вече намаляват – от 3021 през първата седмица на януари до 900 през третата. От проверките досега нарушенията са под 10%.

Остават само 7 дни до края на левовия период: от 1 февруари в България ще се плаща единствено с евро. Към момента в обращение има над 10 милиарда лева – около 67% от наличните левове вече са изтеглени.