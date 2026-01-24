НА ЖИВО
          Първите ходове на Илияна Йотова като шести президент на България

          24 януари 2026 | 13:57
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Илияна Йотова официално встъпи в правомощията си като шестия държавен глава на България. С поемането на поста, пред нея незабавно се откриват отговорни конституционни задачи, свързани с управлението на политическата криза и подготовката на страната за поредния предсрочен вот.

          Основен приоритет в дневния ред на новия президент е стартирането на процедурата по назначаване на служебен министър-председател. Йотова ще трябва да направи своя избор измежду лицата, включени в т.нар. „домова книга“ – списъка с възможни кандидати за поста, определен от Конституцията. Очаква се в най-кратки срокове да бъдат насрочени и проведени консултации с потенциалните номинации за премиер.

          Процедурата трябва да завърши с издаването на два ключови указа – единият за назначаване на служебно правителство, а другият за насрочване на парламентарни избори. Към момента като най-вероятна дата за вота се обсъжда 29 март. За да бъде спазен този график и изборите да се проведат на посочената дата, целият процес по избор и назначаване на служебен кабинет трябва да приключи до края на следващата седмица.

