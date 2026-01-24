НА ЖИВО
      събота, 24.01.26
          Пекин: Арктика не е арена за битки, а обвиненията на САЩ за Гренландия са абсурдни

          24 януари 2026 | 11:03
          Снимка: KEYSTONE / EDA / Martial Trezzini / REUTERS
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Китай категорично отхвърля идеята Арктическият регион да се превърне в сцена на геополитическо противопоставяне между световните сили. Тази позиция е изразена в остра редакционна статия на изданието Global Times, което често се възприема като неофициален говорител на властите в Пекин.

          Според публикацията, подходът към региона трябва да бъде фундаментално различен от този на военното и политическо съперничество. „От гледна точка на Китай, Арктика не трябва да бъде бойно поле за геополитическо съперничество в бъдеще, а регион с ниско напрежение, фокусиран върху международното сътрудничество по въпросите на изменението на климата и устойчивото развитие“, се посочва в материала.

          Коментарът засяга пряко и напрежението по оста Вашингтон – Пекин, като определя твърденията на американското правителство, че Китай представлява заплаха за Гренландия, като „просто твърде абсурдни, за да бъдат опровергани“. Авторът на статията подчертава липсата на реални лостове за влияние на азиатската държава на острова. Отбелязва се, че Китай не разполага с официални институции, собствени компании или каквито и да било инвестиционни проекти на територията на Гренландия.

          В подкрепа на тезата за ограниченото влияние, изданието посочва, че така нареченото „китайско присъствие“ на острова се свежда до група от приблизително 30 китайски граждани. Те са наети като персонал от местни компании, занимаващи се с преработка на морски дарове.

          Икономическата статистика също се използва като аргумент срещу страховете от китайска експанзия. Данните за търговията между Китай и Гренландия за 2025 г. показват общ стокообмен от 429 милиона долара. Балансът е силно наклонен в полза на острова, чийто износ за Китай възлиза на 420 милиона долара. Търговските отношения се базират основно на хранително-вкусовата промишленост, като гренландските предприятия доставят предимно арктически скариди, камбала, треска и омар.

          Туристическият поток също остава скромен, въпреки природните дадености на региона. Според анализа в Global Times, трудната достъпност ограничава посетителите, като през 2024 г. едва 3500 китайски туристи са посетили Гренландия.

