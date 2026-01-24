НА ЖИВО
      неделя, 25.01.26
          Спорт

          Реал Мадрид пречупи Виляреал и излезе пред Барса

          Двата гола в двубоя реализира Килиан Мбапе и по този начин “кралете” събраха 51 точки

          24 януари 2026 | 23:59 160
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Реал Мадрид е новият лидер в Ла Лига, след като победи Виляреал като гост с 2:0 в мач от 21-ия кръг на испанското първенство! Двата гола в двубоя реализира Килиан Мбапе и по този начин “кралете” събраха 51 точки, с които изпревариха Барселона, който остава с 49, но и мач по-малко. Виляреал пък губи втори пореден двубой и остава с 41 точки на 4-ата позиция.

          На “Естадио де ла Серамика” Виляреал имаше добър шанс в 12-ата минута, когато Тижон Бюканън стреля от движение, но ударът му бе блокиран.  

          Реал Мадрид отговори с удар на Арда Гюлер, който се промъкна между защитата на Виляреал в 20-ата минута, но Луиз Жуниор спаси изстрела му. 

          Две  минути след началото на втората част Винисиус получи топката на лявото крило и нахлу към наказателното поле. Последва остър пас към зоната на вратарското поле, където защитата на домакините не успя да изчисти топката и дебнещият наблизо Килиан Мбапе я заби в мрежата за 1:0! 

          Виляреал можеше да изравни в 62-ата минута, когато изпълни заучено пряк свободен удар и топката стигна до Жерар Морено, който стреля с левия си крак от границата на наказателното поле, но изпълнението му бе неточно.  

          В края на срещата хората на Марселино Гарсия Торал опитаха да упражнят натиск към вратата на “лос бланкос”, но той не даде резултат. 

          Вместо това, в добавеното време на срещата Реал получи дузпа за фал на Алфонсо Педраса срещу Килиан Мбапе. Зад топката застана самият французин, който с удар в стил Паненка прати топката в мрежата и подпечата успеха за Реал Мадрид, който си тръгна с трите точки и излезе начело във временното класиране на Ла Лига.  

          Последвайте Евроком в Google News

