Румънският държавен глава Никушор Дан изрази категорична позиция относно възможността за провеждане на референдум за обединение между Румъния и Република Молдова. По време на официално посещение в североизточния град Фокшани, президентът отхвърли идеята за подобно допитване на този етап, подчертавайки липсата на заявен интерес от страна на Кишинев.

Коментарът бе направен в контекста на тържествата, посветени на Деня на обединението на княжествата Влашко и Молдова от 1859 г. Според Никушор Дан, подобна политическа стъпка е необоснована, докато „няма воля (за такова нещо) от страна на Република Молдова“.

Основният приоритет в двустранните отношения остава подкрепата на Букурещ за европейската интеграция на съседната страна. Президентът акцентира, че инициативата за евентуално обединение трябва да дойде изцяло от молдовските граждани, а не да бъде налагана външно.

„Това (референдумът за обединение с Румъния) е въпрос, който строго, строго засяга гражданите на Република Молдова. Румъния, тъй като аз представлявам Румъния, има ангажимент към Република Молдова да я подкрепя по европейския ѝ път. Това е целта, която имат гражданите на Република Молдова, чрез властите, които са упълномощили. Плюс други свързани въпроси, като енергетиката, икономическата свързаност и всички останали“, заяви румънският президент.

Дан увери, че страната му ще продължи да оказва пълно съдействие на Кишинев в ключови сектори като енергетиката и икономиката, зачитайки суверенните решения на молдовското общество.

„Уважаваме волята на гражданите на Република Молдова за целите, които са избрали. Ако в даден момент мнението се промени, ние ще действаме съответно“, обобщи Никушор Дан.