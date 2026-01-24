Руски удари убиха един човек и раниха 23 в Киев и Харков

24 януари 2026 | 08:43
27
През нощта на петък срещу събота Русия извърши нови въздушни удари по украинските градове Киев и Харков, при които загина един човек и бяха ранени 23 други, съобщиха властите. Столицата Киев и североизточният град Харков бяха подложени на тежки атаки, което доведе до активиране на въздушна тревога в цялата страна.
- Реклама -
„Киев е подложен на масивна вражеска атака. Не напускайте убежищата!“, предупреди кметът на столицата Виталий Кличко в публикация в Telegram. Той добави, че нападенията са засегнали няколко нежилищни сгради и че един човек е загинал, а четирима са ранени, като трима от тях са хоспитализирани. По думите му, отломки от дронове са довели до избухване на пожари в няколко сгради, а в някои райони на Киев бяха прекъснати топлоснабдяването и водоснабдяването.
В допълнение към жертвите в столицата, още четирима души са били ранени в Киевска област, съобщиха регионалните военни власти.
На изток, в Харков, кметът Игор Терехов потвърди, че нападение с ирански дронове „Шахед“ е повредило няколко жилищни сгради в района близо до руската граница. Според полицията в Харковска област, атаката е ранила 15 души и е нанесла сериозни щети на две медицински заведения.
Тези удари идват на фона на преговорите, които се проведоха в Абу Даби в петък между представители на Русия, Украйна и Съединените щати. Преговорите, които целят прекратяване на войната, започнала през 2022 г., ще продължат и днес. Украинският президент Володимир Зеленски обаче подчерта, че територията остава основен спорен въпрос, като Москва настоява за оттегляне на украинските войски от източния Донбас.
През нощта на петък срещу събота Русия извърши нови въздушни удари по украинските градове Киев и Харков, при които загина един човек и бяха ранени 23 други, съобщиха властите. Столицата Киев и североизточният град Харков бяха подложени на тежки атаки, което доведе до активиране на въздушна тревога в цялата страна.
- Реклама -
„Киев е подложен на масивна вражеска атака. Не напускайте убежищата!“, предупреди кметът на столицата Виталий Кличко в публикация в Telegram. Той добави, че нападенията са засегнали няколко нежилищни сгради и че един човек е загинал, а четирима са ранени, като трима от тях са хоспитализирани. По думите му, отломки от дронове са довели до избухване на пожари в няколко сгради, а в някои райони на Киев бяха прекъснати топлоснабдяването и водоснабдяването.
В допълнение към жертвите в столицата, още четирима души са били ранени в Киевска област, съобщиха регионалните военни власти.
На изток, в Харков, кметът Игор Терехов потвърди, че нападение с ирански дронове „Шахед“ е повредило няколко жилищни сгради в района близо до руската граница. Според полицията в Харковска област, атаката е ранила 15 души и е нанесла сериозни щети на две медицински заведения.
Тези удари идват на фона на преговорите, които се проведоха в Абу Даби в петък между представители на Русия, Украйна и Съединените щати. Преговорите, които целят прекратяване на войната, започнала през 2022 г., ще продължат и днес. Украинският президент Володимир Зеленски обаче подчерта, че територията остава основен спорен въпрос, като Москва настоява за оттегляне на украинските войски от източния Донбас.