НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 24.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Руски удари убиха един човек и раниха 23 в Киев и Харков

          24 януари 2026 | 08:43 270
          Руски удари по Киев
          Руски удари по Киев
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          През нощта на петък срещу събота Русия извърши нови въздушни удари по украинските градове Киев и Харков, при които загина един човек и бяха ранени 23 други, съобщиха властите. Столицата Киев и североизточният град Харков бяха подложени на тежки атаки, което доведе до активиране на въздушна тревога в цялата страна.

          - Реклама -

          „Киев е подложен на масивна вражеска атака. Не напускайте убежищата!“, предупреди кметът на столицата Виталий Кличко в публикация в Telegram. Той добави, че нападенията са засегнали няколко нежилищни сгради и че един човек е загинал, а четирима са ранени, като трима от тях са хоспитализирани. По думите му, отломки от дронове са довели до избухване на пожари в няколко сгради, а в някои райони на Киев бяха прекъснати топлоснабдяването и водоснабдяването.

          В допълнение към жертвите в столицата, още четирима души са били ранени в Киевска област, съобщиха регионалните военни власти.

          На изток, в Харков, кметът Игор Терехов потвърди, че нападение с ирански дронове „Шахед“ е повредило няколко жилищни сгради в района близо до руската граница. Според полицията в Харковска област, атаката е ранила 15 души и е нанесла сериозни щети на две медицински заведения.

          Тези удари идват на фона на преговорите, които се проведоха в Абу Даби в петък между представители на Русия, Украйна и Съединените щати. Преговорите, които целят прекратяване на войната, започнала през 2022 г., ще продължат и днес. Украинският президент Володимир Зеленски обаче подчерта, че територията остава основен спорен въпрос, като Москва настоява за оттегляне на украинските войски от източния Донбас.

          През нощта на петък срещу събота Русия извърши нови въздушни удари по украинските градове Киев и Харков, при които загина един човек и бяха ранени 23 други, съобщиха властите. Столицата Киев и североизточният град Харков бяха подложени на тежки атаки, което доведе до активиране на въздушна тревога в цялата страна.

          - Реклама -

          „Киев е подложен на масивна вражеска атака. Не напускайте убежищата!“, предупреди кметът на столицата Виталий Кличко в публикация в Telegram. Той добави, че нападенията са засегнали няколко нежилищни сгради и че един човек е загинал, а четирима са ранени, като трима от тях са хоспитализирани. По думите му, отломки от дронове са довели до избухване на пожари в няколко сгради, а в някои райони на Киев бяха прекъснати топлоснабдяването и водоснабдяването.

          В допълнение към жертвите в столицата, още четирима души са били ранени в Киевска област, съобщиха регионалните военни власти.

          На изток, в Харков, кметът Игор Терехов потвърди, че нападение с ирански дронове „Шахед“ е повредило няколко жилищни сгради в района близо до руската граница. Според полицията в Харковска област, атаката е ранила 15 души и е нанесла сериозни щети на две медицински заведения.

          Тези удари идват на фона на преговорите, които се проведоха в Абу Даби в петък между представители на Русия, Украйна и Съединените щати. Преговорите, които целят прекратяване на войната, започнала през 2022 г., ще продължат и днес. Украинският президент Володимир Зеленски обаче подчерта, че територията остава основен спорен въпрос, като Москва настоява за оттегляне на украинските войски от източния Донбас.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Три часа на ден в задръствания: Пловдив на 16-о място в Европа по натоварен трафик

          Пламена Ганева -
          Пловдив остава един от градовете с най-натоварен трафик в Европа. Според последните измервания на холандска компания за транспортен и навигационен софтуер, пловдивчани прекарват средно...
          Общество

          1 евро на месец за градски транспорт: Инициатива на община Бургас подкрепя ученици и студенти

          Пламена Ганева -
          От 1 март учениците и студентите в Бургас ще могат да се възползват от нова инициатива на общината, която предлага месечна карта за градския...
          Политика

          Продуктивен старт на тристранната среща в Абу Даби: САЩ оценяват първия ден като успешен

          Пламена Ганева -
          Тристранната среща между представители на Съединените щати, Украйна и Русия, която се проведе в Абу Даби, получи положителна оценка от администрацията на САЩ. Според...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions