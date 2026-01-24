Руски удари убиха един човек и раниха 23 в Киев и Харков

През нощта на петък срещу събота Русия извърши нови въздушни удари по украинските градове Киев и Харков, при които загина един човек и бяха ранени 23 други, съобщиха властите. Столицата Киев и североизточният град Харков бяха подложени на тежки атаки, което доведе до активиране на въздушна тревога в цялата страна.

„Киев е подложен на масивна вражеска атака. Не напускайте убежищата!“, предупреди кметът на столицата Виталий Кличко в публикация в Telegram. Той добави, че нападенията са засегнали няколко нежилищни сгради и че един човек е загинал, а четирима са ранени, като трима от тях са хоспитализирани. По думите му, отломки от дронове са довели до избухване на пожари в няколко сгради, а в някои райони на Киев бяха прекъснати топлоснабдяването и водоснабдяването.

В допълнение към жертвите в столицата, още четирима души са били ранени в Киевска област, съобщиха регионалните военни власти.

На изток, в Харков, кметът Игор Терехов потвърди, че нападение с ирански дронове „Шахед“ е повредило няколко жилищни сгради в района близо до руската граница. Според полицията в Харковска област, атаката е ранила 15 души и е нанесла сериозни щети на две медицински заведения.

Тези удари идват на фона на преговорите, които се проведоха в Абу Даби в петък между представители на Русия, Украйна и Съединените щати. Преговорите, които целят прекратяване на войната, започнала през 2022 г., ще продължат и днес. Украинският президент Володимир Зеленски обаче подчерта, че територията остава основен спорен въпрос, като Москва настоява за оттегляне на украинските войски от източния Донбас.