Администрацията на американския президент Доналд Тръмп предприе радикални стъпки за промяна на националните стандарти за хранене. Новата стратегия на Белия дом поставя ясен фокус върху връщането към естествените продукти – консумация на повече протеини, ограничаване на захарта и категорично избягване на силно преработените храни. В центъра на препоръките застават пълномаслените млечни продукти и червеното месо, комбинирани с обилни количества плодове и зеленчуци.

Здравният министър Робърт Кенеди обяви началото на тази мащабна трансформация, чиято цел е да се овладее епидемията от хронични заболявания като диабета, които тежат на здравната система на САЩ. Този ход слага край на ерата на известната хранителна пирамида от 1992 г. Новият модел издига в култ протеините и зеленчуците, докато пълнозърнестите храни, макар и присъстващи, остават с по-периферна роля.

„Призивът ми е ясен – яжте истинска храна“, заяви Кенеди, подчертавайки необходимостта от драстична промяна в начина на живот на американците.

Реакцията на медицинската общност към новите директиви е нееднозначна. Докато премахването на индустриално преработените храни среща одобрение, засиленият прием на животински мазнини буди тревога сред някои експерти. Специалистът по вътрешни болести и лайфстайл медицина д-р Съни Шарма анализира противоречията в новите насоки, особено по отношение на сърдечното здраве.

„Има силен акцент върху протеина, но най-важният въпрос е колко протеин и от какъв източник идва. Насоките поставят по-голямо внимание върху храни като червено месо и пълномаслени млечни продукти, но при по-задълбочен прочит изглеждат донякъде противоречиви, тъй като същевременно продължават да поддържат препоръката приемът на наситени мазнини да бъде под 10%“, коментира д-р Шарма.

Промяната в държавната политика идва на фона на повишена здравна култура в обществото. Според данни на Pew Research Center, над половината от американците вече редовно следят състава на продуктите, които купуват. Статистиката отчита и положителна тенденция – за първи път през 2024 и 2025 г. се наблюдава умерен спад в нивата на затлъстяване. Експертите обясняват този феномен както с навлизането на нови медикаменти за отслабване, така и с влиянието на фитнес културата в социалните мрежи.

Въпреки това, д-р Шарма предупреждава за опасността от безкритично следване на онлайн съвети. „В момента живеем в епоха, в която хората масово следват инфлуенсъри, и е положително, че все повече търсят информация как да бъдат по-здрави. Ключовото обаче е да следваме науката. Когато говорим за повишената консумация на захар, проблемът не идва от естествени, непреработени храни като ябълки или банани, а основно от силно преработените продукти. Те съдържат големи количества добавени мазнини, захар и сол – три фактора, които водят до повишен холестерол, кръвна захар и кръвно налягане“, подчертава специалистът.

Един от най-обсъжданите елементи в новата диета е връщането на пълномасленото мляко и дебатът около неговите алтернативи. „Соевото мляко обикновено съдържа по-високо количество протеин и в някои случаи дори повече от традиционното краве мляко. Имам известни притеснения относно препоръката за пълномаслено мляко. Ако целта е приемът на наситени мазнини да остане под 10%, това става много трудно при настоящите насоки“, обяснява д-р Шарма.

По отношение на въглехидратите, експертите съветват потребителите да правят разлика между рафинираните продукти и истинските пълнозърнести храни, които са богати на фибри. „При консумация на истински пълнозърнест хляб, за разлика от белия, нивата на глюкозата се покачват по-бавно и организмът получава повече витамини и минерали, които се съдържат естествено в зърното“, обобщава д-р Съни Шарма.