      събота, 24.01.26
          САЩ обяви война на преработените храни и върна пълномасленото мляко

          24 януари 2026 | 10:13
          Георги Петров
          Администрацията на американския президент Доналд Тръмп предприе радикални стъпки за промяна на националните стандарти за хранене. Новата стратегия на Белия дом поставя ясен фокус върху връщането към естествените продукти – консумация на повече протеини, ограничаване на захарта и категорично избягване на силно преработените храни. В центъра на препоръките застават пълномаслените млечни продукти и червеното месо, комбинирани с обилни количества плодове и зеленчуци.

          Здравният министър Робърт Кенеди обяви началото на тази мащабна трансформация, чиято цел е да се овладее епидемията от хронични заболявания като диабета, които тежат на здравната система на САЩ. Този ход слага край на ерата на известната хранителна пирамида от 1992 г. Новият модел издига в култ протеините и зеленчуците, докато пълнозърнестите храни, макар и присъстващи, остават с по-периферна роля.

          „Призивът ми е ясен – яжте истинска храна“, заяви Кенеди, подчертавайки необходимостта от драстична промяна в начина на живот на американците.

          Реакцията на медицинската общност към новите директиви е нееднозначна. Докато премахването на индустриално преработените храни среща одобрение, засиленият прием на животински мазнини буди тревога сред някои експерти. Специалистът по вътрешни болести и лайфстайл медицина д-р Съни Шарма анализира противоречията в новите насоки, особено по отношение на сърдечното здраве.

          „Има силен акцент върху протеина, но най-важният въпрос е колко протеин и от какъв източник идва. Насоките поставят по-голямо внимание върху храни като червено месо и пълномаслени млечни продукти, но при по-задълбочен прочит изглеждат донякъде противоречиви, тъй като същевременно продължават да поддържат препоръката приемът на наситени мазнини да бъде под 10%“, коментира д-р Шарма.

          Промяната в държавната политика идва на фона на повишена здравна култура в обществото. Според данни на Pew Research Center, над половината от американците вече редовно следят състава на продуктите, които купуват. Статистиката отчита и положителна тенденция – за първи път през 2024 и 2025 г. се наблюдава умерен спад в нивата на затлъстяване. Експертите обясняват този феномен както с навлизането на нови медикаменти за отслабване, така и с влиянието на фитнес културата в социалните мрежи.

          Въпреки това, д-р Шарма предупреждава за опасността от безкритично следване на онлайн съвети. „В момента живеем в епоха, в която хората масово следват инфлуенсъри, и е положително, че все повече търсят информация как да бъдат по-здрави. Ключовото обаче е да следваме науката. Когато говорим за повишената консумация на захар, проблемът не идва от естествени, непреработени храни като ябълки или банани, а основно от силно преработените продукти. Те съдържат големи количества добавени мазнини, захар и сол – три фактора, които водят до повишен холестерол, кръвна захар и кръвно налягане“, подчертава специалистът.

          Един от най-обсъжданите елементи в новата диета е връщането на пълномасленото мляко и дебатът около неговите алтернативи. „Соевото мляко обикновено съдържа по-високо количество протеин и в някои случаи дори повече от традиционното краве мляко. Имам известни притеснения относно препоръката за пълномаслено мляко. Ако целта е приемът на наситени мазнини да остане под 10%, това става много трудно при настоящите насоки“, обяснява д-р Шарма.

          По отношение на въглехидратите, експертите съветват потребителите да правят разлика между рафинираните продукти и истинските пълнозърнести храни, които са богати на фибри. „При консумация на истински пълнозърнест хляб, за разлика от белия, нивата на глюкозата се покачват по-бавно и организмът получава повече витамини и минерали, които се съдържат естествено в зърното“, обобщава д-р Съни Шарма.

