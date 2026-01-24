Сблъсъци в Тирана: Протестиращи срещу правителството на премиера Рама се сблъскаха с полицията

Протест в Тирана на 24 януари прерасна в сблъсъци между протестиращи и полиция, след като хиляди хора се събраха пред главната правителствена сграда, за да изразят недоволството си срещу премиера Еди Рама. Протестът, воден от опозиционния лидер Сали Бериша, беше насочен срещу обвиненията за корупция срещу Рама и исканията за неговата оставка.

Бериша, лидер на Демократическата партия, призова за сваляне на правителството и създаване на техническо правителство, което да подготви нови избори. След неговите речи, част от протестиращите хвърлиха коктейли „Молотов“ по полицията, която отвърна с използване на сълзотворен газ и водни оръдия, за да разпръсне тълпата. Сблъсъците ескалираха, когато групи протестиращи се опитаха да пробият полицейските барикади близо до парламента, хвърляйки камъни и коктейли.

Официални данни сочат, че поне 10 полицаи са получили леки наранявания, а 25 протестиращи са били арестувани. Бериша заяви след митинга, че това е последният етап за падането на режима на Рама и че протестите ще продължат.

Политическата ситуация в Албания остава напрегната, като както дясната, така и лявата партия взаимно се обвиняват в корупция и връзки с организираната престъпност. През последните месеци се наблюдават редица скандали, включително обвинения към близки съюзници на Рама за злоупотреби и корупция в държавни поръчки.