НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 24.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Сериозен интерес към една от звездите на ЦСКА

          Отбори от три държави с интерес към Бруно Жордао

          24 януари 2026 | 09:53 00
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Халфът на ЦСКА Бруно Жордао е предизвикал сериозен интерес след силните си изяви през есенния дял на българския шампионат. Журналистът Руди Галети написа в платформата „Х“, че тим от ОАЕ е изявил готовност да плати 1 милион евро за 27-годишния португалец.

          - Реклама -

          В информацията се съобщава, че отбори от Саудитска Арабия и Бразилия също имат амбиции за привличането на Бруно.

          Бившият младежки и юношески национал на Португалия премина при „армейците“ през лятото, когато беше закупен от полския Радомяк (Радом). Бившият играч на Лацио и Уулвърхямптън взе участие в 15 мача на ЦСКА в шампионата и за Купата на България, в които вкара три гола и направи една асистенция.

          Според специализирания сайт „Transfermarkt“ Бруно Жордао е оценен на 500 000 евро, а договорът му с клуба изтича през лятото на 2028 г.

          Халфът на ЦСКА Бруно Жордао е предизвикал сериозен интерес след силните си изяви през есенния дял на българския шампионат. Журналистът Руди Галети написа в платформата „Х“, че тим от ОАЕ е изявил готовност да плати 1 милион евро за 27-годишния португалец.

          - Реклама -

          В информацията се съобщава, че отбори от Саудитска Арабия и Бразилия също имат амбиции за привличането на Бруно.

          Бившият младежки и юношески национал на Португалия премина при „армейците“ през лятото, когато беше закупен от полския Радомяк (Радом). Бившият играч на Лацио и Уулвърхямптън взе участие в 15 мача на ЦСКА в шампионата и за Купата на България, в които вкара три гола и направи една асистенция.

          Според специализирания сайт „Transfermarkt“ Бруно Жордао е оценен на 500 000 евро, а договорът му с клуба изтича през лятото на 2028 г.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Други

          ММС с подкрепа към Ивет Лалова: Българският спорт дължи уважение на своите шампиони

          Пламена Ганева -
          Министърът на младежта и спорта в оставка Иван Пешев изрази категорична подкрепа към Ивет Лалова, легендата на българската лека атлетика, след появилата се информация...
          Спорт

          Интер се разправи с Пиза

          Станимир Бакалов -
          Интер победи Пиза с 6:2 след пълен обрат в мач от 22-ия кръг на италианската Серия "А", игран на Сан Сиро. Гостите поведоха с два...
          Спорт

          ПСЖ си върна първото място

          Станимир Бакалов -
          Пари Сен Жермен постигна много трудна победа с 1:0 в гостуването си на Оксер от 19-ия кръг на Лига 1! В герой за парижани...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions