Сериозен интерес към една от звездите на ЦСКА

Халфът на ЦСКА Бруно Жордао е предизвикал сериозен интерес след силните си изяви през есенния дял на българския шампионат. Журналистът Руди Галети написа в платформата „Х“, че тим от ОАЕ е изявил готовност да плати 1 милион евро за 27-годишния португалец.

В информацията се съобщава, че отбори от Саудитска Арабия и Бразилия също имат амбиции за привличането на Бруно.

Бившият младежки и юношески национал на Португалия премина при „армейците“ през лятото, когато беше закупен от полския Радомяк (Радом). Бившият играч на Лацио и Уулвърхямптън взе участие в 15 мача на ЦСКА в шампионата и за Купата на България, в които вкара три гола и направи една асистенция.

Според специализирания сайт „Transfermarkt“ Бруно Жордао е оценен на 500 000 евро, а договорът му с клуба изтича през лятото на 2028 г.