Сирия удължава примирието с кюрдските сили за 15 дни

Сирийското Министерство на отбраната обяви удължаването на примирието с кюрдските сили за още 15 дни, считано от 23:00 часа местно време (22:00 българско време) в събота, 24 януари. Удължаването е част от усилията в подкрепа на американската операция за прехвърляне на задържаните бойци от „Ислямска държава“ (ИДИЛ) от затворите на Сирийските демократични сили (СДС) в Сирия към Ирак.

- Реклама -

Министерството съобщи, че решението е взето в контекста на международните усилия за прехвърляне на затворници, свързани с ИДИЛ, и добави, че примирието е в помощ на стабилността и сигурността в региона.