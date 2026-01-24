НА ЖИВО
          Сирия удължава примирието с кюрдските сили за 15 дни

          24 януари 2026 | 23:40 100
          Снимка: Reuters
          Сирийското Министерство на отбраната обяви удължаването на примирието с кюрдските сили за още 15 дни, считано от 23:00 часа местно време (22:00 българско време) в събота, 24 януари. Удължаването е част от усилията в подкрепа на американската операция за прехвърляне на задържаните бойци от „Ислямска държава“ (ИДИЛ) от затворите на Сирийските демократични сили (СДС) в Сирия към Ирак.

          Министерството съобщи, че решението е взето в контекста на международните усилия за прехвърляне на затворници, свързани с ИДИЛ, и добави, че примирието е в помощ на стабилността и сигурността в региона.

          Сирийското Министерство на отбраната обяви удължаването на примирието с кюрдските сили за още 15 дни, считано от 23:00 часа местно време (22:00 българско време) в събота, 24 януари. Удължаването е част от усилията в подкрепа на американската операция за прехвърляне на задържаните бойци от „Ислямска държава" (ИДИЛ) от затворите на Сирийските демократични сили (СДС) в Сирия към Ирак.

          Министерството съобщи, че решението е взето в контекста на международните усилия за прехвърляне на затворници, свързани с ИДИЛ, и добави, че примирието е в помощ на стабилността и сигурността в региона.

